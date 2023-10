POOPY EN FRANCE – La célébration de ses 40 ans de scène continue

L’équipe de Poopy se prépare à rencontrer ses fans en France ce mois-ci jusqu’au 25 novembre. Le groupe s’apprête à partager sa musique dans divers endroits, en commençant par Paris.

Poopy, accompagnée de ses musiciens et danseurs, se prépare avec enthousiasme pour une tournée en France, débutant le 17 octobre, à la suite de ses performances à travers Madagascar. Cette tournée, en collaboration avec l’Association Amitiés Franco-Malgache et Andry Production, marque également la célébration du 40e anniversaire de carrière de cette artiste de renom, dédiée spécialement à la diaspora. Le spectacle débutera à Paris le 21 octobre, au Lune D’Or, en offrant un événement captivant à la diaspora. Ensuite, elle mettra le cap sur l’Art Image de Sainte Gemmes sur Loire, près d’Angers, le 28 octobre, puis au Brin d’Herbe à Lyon le 31 octobre.

Retrouvailles mémorables

Au cours du mois de novembre, Poopy continuera son périple, passant par Marseille le 4 novembre, en Haute-Savoie le 5 novembre, et à Strasbourg le 11 novembre. La tournée se clôturera en apothéose à Nice le 25 novembre. « Après cette tournée en France, Poopy reviendra au pays pour poursuivre la célébration de ses 40 ans de carrière en partageant sa musique. Poopy a consacré un mois à sa préparation pour cette grande tournée en France, avec la dernière répétition prévue sur place», souligne Miora Rabefitia de Andry Production. Pendant la tournée en France, l’artiste interprétera de nouveaux titres ainsi que d’anciens succès tels que « Tsy ahita », « Raha nofy », « Saropiaro » et bien d’autres. « Cette série de concerts en France constitue un événement très attendu, car cela fait un certain temps que Poopy n’a pas eu l’occasion de se produire dans l’Hexagone. Cela promet d’être des retrouvailles mémorables avec les fans de Poopy de la diaspora », termine Miora Rabefitia qui est l’organisatrice de cette tournée en France.