PÉTANQUE – GRAND OPEN TELMA – Les sélections pour les Mondiaux en lice

Les compétitions d’envergure nationale se poursuivent après les sommets nationaux. Après le succès lors de précédente saison, la fédération sport boules Malagasy organisera en collaboration avec ses partenaires des compétitions pour boucler en beauté la saison. L’un de ces événements, le Grand Open Telma se tiendra ce weekend au boulodrome Para à Ivato. La compétition est ouverte aux équipes triplettes de quatre catégories différentes. En guise de préparation, les sélectionnés en vue des Championnats du monde des jeunes et dames qui auront lieu à Thaïlande en fin novembre seront de la partie. La compétition pour les triplettes hommes s’étalera sur deux jours tandis que celles pour les jeunes, dames et vétérans se dérouleront uniquement le dimanche. L’équipe championne en seniors hommes gagnera le jackpot de 1 500 000 ariary outre les coupes et trois M’Balik offerts par Telma, sponsor de la fédération. La dauphine recevra quant à elle, une prime de 800 000 ariary et 200 000 ariary pour les troisième et quatrième. La fédération et son partenaire offrira une prime de 600 000 ariary chacune aux triplettes vainqueurs en seniors dames, jeunes et vétérans en plus des coupes. Les équipes vice-championnes auront, pour leur part, 300 000 ariary de primes et 100 000 ariary pour celles troisièmes et quatrièmes. Un mois plus tard aura lieu l’autre Grand Open concocté cette fois avec THB.