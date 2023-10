MAROVOAY – Une centaine de cartes électorales dérobées

Lors d’une attaque perpétrée par quatre individus, une centaine de cartes d’électeurs ont été volées, dans le fokontany de Trangabitika, dans la commune rurale de Manaratsandry, district de Marovoay, la semaine dernière. Les « dahalo » ont attaqué plusieurs maisons durant cette nuit de lundi à 23h. La maison du chef fokontany de Trangabitika a été également cambriolée par ces malfaiteurs. « Le fokontany ne possède pas encore un bureau. Le chef du fokontany garde tous les documents chez lui. Cette nuit-là, lors de cette invasion, sa maison a été fouillée de fond en comble. Les dahalo ont dérobé les ustensiles de cuisine ainsi que plusieurs objets. Ils ont aussi ramassé le sac contenant les cartes des électeurs, croyant probablement que c’était de l’argent. Les bœufs volés ont été restitués, après la poursuite effectuée par les fokonolona et les Forces de l’ordre », a expliqué le chef du district de Marovoay, Tokontriniaina Rakotonindriana. Dans le district de Marovoay et surtout dans les communes rurales, des « fokontany » ne sont pas encore dotés de siège. Les habitations des chefs fokontany sont ainsi transformées en bureau de fortune. « La sécurité de ces chefs fokontany sera renforcée surtout en cette période électorale. Les documents et matériels seront mis à l’abri », a rassuré le chef de district.