INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE – Le gouvernement mise sur la résilience

Une autre paire de manche qu’est celle du défi qui attend Madagascar au tournant pour ce qui est de l’autosuffisance alimentaire. Pour atteindre cet objectif, les autorités de la Grande Ile, à commencer par le ministère de l’Agriculture et de l’élevage ainsi que celui de la Pêche et de l’économie bleue, misent sur le renforcement de leur éventail de partenaires de longue date pour permettre à plusieurs régions de Madagascar, notamment celles de l’Atsimo-Atsinanana, de l’Anosy et de l’Atsimo-Andrefana d’acquérir une certaine résilience face aux chocs climatiques et autres volets comme la lutte contre la faim. Justement, c’est ce qui a été présenté par Welthungerhilfe hier dans sa stratégie pays pour la période 2023-2026 à l’hôtel Ibis Ankorondrano hier. Une séance pendant laquelle les projections en termes d’aide à la résilience face au changement climatique et bien d’autres volets comme la sécurité alimentaire, nutritionnelle ou encore la gestion des déchets a été exposée au grand jour. Pour les représentants des départements ministériels concernés, les objectifs inscrits dans le document coïncident avec la vision du gouvernement pour ce qui est de la résilience et de l’objectif principal à atteindre, à savoir « l’autosuffisance alimentaire ». D’après les propos de Harifidy Ramilison, ministre de l’Agriculture et de l’élevage « l’ONG Welthungerhilfe travaille à l’amélioration de la résilience et œuvre également pour un monde sans faim. Ces objectifs cadrent justement avec la politique générale de l’État qui vise à l’autosuffisance alimentaire ». Des explications renchéris par Michael Hausler, ambassadeur de la République d’Allemagne à Madagascar qui définit cette ONG comme un acteur incontournable de la coopération allemande à Madagascar. « Les objectifs de WHH s’alignent parfaitement avec ceux du gouvernement allemand, à savoir la lutte contre la faim mais aussi contre le changement climatique », confie le diplomate.