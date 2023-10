INFRASTRUCTURE – Le CSB II Isotry réhabilité

Au service des populations nécessiteuses. Le Centre de Santé de Base niveau II (CSB II) situé à Isotry montre une nouvelle figure. Il vient d’être réhabilité par le Secours Islamique France (SIF) à Madagascar. Dans le but d’aider les personnes vivant aux alentours de ce CSB II à s’habituer à des infrastructures de qualité. L’intérieur et l’extérieur de la maison ont été repeints, la toiture ainsi que la tuyauterie ont été réparées. Le SIF a réalisé ces travaux pour le bien des usagers. Le SIF fait des actions sociales en faveur des populations vulnérables surtout celles qui se trouvent dans les bas quartiers. Le SIF a aussi offert des matériels de soins et de propreté pour le CSB, y compris du savon, du gel désinfectant ainsi que de l’eau de javel, mais aussi des poubelles pour préserver la propreté au sein du centre. « Les usagers du CSB seront privilégiés par le changement des offres de soins grâce à ces nouveaux matériels et à la réhabilitation des lieux », explique Anny Raharimalala, l’assistante de projet du SIF Madagascar. Les services connaîtront alors des améliorations. « Le nouveau visage de ce centre pourrait attirer les usagers à se présenter ici en cas de problème de santé. La propreté impacterait positivement la motivation du personnel qui sera en mesure d’offrir une meilleure prise en charge aux patients », rassure le Médecin Chef du CSB II Isotry, le Docteur Holy Mirana Rakotomavo.