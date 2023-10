HOMME – QUARTS DE FINALE – Mahefa Rakotomalala expéditif

Il ne reste plus que deux garçons malgaches en match de simple sur le circuit ITF Junior J30 qui se joue actuellement au Club Olympique de Tananarive (COT), Ilafy. Il s’agit de Mahefa Anthony Rakotomalala et Mirija Andriantefihasina. Ils ont tous les deux obtenu leur ticket pour les demi-finales qui se jouent ce jour à partir de 9 heures au même lieu. Dans sa confrontation contre le Polonais, Karol Wyszkowski, tombeur de l’Indien vainqueur de la première étape vendredi dernier, Mahefa Anthony Rakotomalala a donné une leçon de tennis au jeune Polonais en le battant en 2 manches 6/3 6/1. Le suspense n’a duré que durant les deux premières mises en jeu entre les deux protagonistes, un moment utilisé par le jeune Malgache pour faire la lecture du jeu de son adversaire et lui proposer les contre offensives. Le Polonais a servi pour démarrer le match et le Malgache a réussi son premier break, 0-1. Karol Wyszkowski a répondu de la même manière en gagnant la mise en jeu de Mahefa Rakotomalala.

Positif et confiant

Le bras de fer a continué jusqu’à 3 partout et c’était le moment choisi par le Malgache pour se détacher en remportant le premier set par 6/3 après 40 minutes de jeu. Au second set, le Polonais était complètement dépassé sur tous les plans et après seulement 6 minutes de jeu, Mahefa Rakotomalala a mené par 3/0 allant même jusqu’à 5/0. Karol Wyszkowski a gagné sa quatrième mise en jeu pour revenir à 5/1. Très fort techniquement, Mahefa Rakotomalala a bouclé le match par un jeu blanc en 6/1. « Dès le début du match, j’étais positif et très confiant. Mais sur le deuxième jeu, j’ai commis trois doubles fautes car j’étais un peu sous pression et après ça s’était bien passé. Pour le match de demi-finale, j’essaierai de contrer les jeux de mon adversaire », confie Mahefa Rakotomalala. Mirija Andriantefihasina a gagné son ticket pour les demi-finales en surclassant le Nigérian Odeh Monday en 2 manches 6/1 6/1. Quant à Mirija Andriantefihasina, son explication est claire et nette : « J’ai bien commencé le match et j’ai bien servi. Pour les demi-finales, on verra ». Pour les demi-finales, Mirija Andriantefihasina se battra contre l’Indien Rajini Rurik tandis que Mahefa Rakoto­malala affrontera le Britan­nique Yash Bahalkar, tête de série numéro 1.