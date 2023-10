FOOTBALL – ÉLECTION FMF – Le scrutin se tiendra au Novotel

Au bout du suspense, Novotel a été choisi pour abriter un des évènements footballistiques majeurs du pays. L’AG élective de la Fédération malgache de football commencera vers 10 heures samedi.

Fixé. Si la date des élections du nouveau président de la Fédération malgache de football et des membres du comité exécutif, le samedi 14 octobre, a été fixée depuis des mois, Antananarivo comme la ville hôte révélée il y a quelques semaines, la Fédération et la commission électorale ont décidé il y a quelques jours que l’assemblée générale exclusivement élective aura lieu au Novotel d’ Alarobia. Cet hôtel a déjà accueilli d’autres évènements, comme les formations organisées par la Fédération avec la Fifa. L’assemblée générale ordinaire a déjà eu lieu en février à Mantasoa, avec la présence de représentants de la Fifa. «Dans le respect du texte, nous avons déjà envoyé les convocations des candidats et des électeurs avant le délai d’au moins quinze jours avant l’élection (…) Nous sommes en train de finaliser le programme de la journée des élections. Nous n’avons pas encore décidé par où commencer, l’élection du président ou celle des membres du comité exécutif», a confié la présidente de la commission électorale nationale indépendante, Beby Fabienne Ralavarisoa. Pour la participation des électeurs, leurs frais de déplacement ainsi que leur séjour dans la capitale seront pris en charge par la Fédération. Ils seront hébergés dès vendredi à l’hôtel où vont se tenir les élections.

Retenus

Avant de procéder à l’élection, la CENI va encore tenir une séance d’informations sur les règles du jeu. Cinq candidats sont éligibles au poste de président, tandis que quarante-neuf des cinquante-deux postulants sont retenus pour les postes de membres du comité exécutif, pour le prochain mandat de quatre ans. Les cinq candidats en course pour ravir le fauteuil du patron du sport-roi à Mada­gascar sont en l’occurrence, l’ancien CE André Neypa­traiky Rakotomamonjy, l’ancien SG Stanislas Rakoto­malala, le président du club JFC Capricorne Douglas Astina Wilson, le président par intérim sortant, Victorien Andrianony, et le deuxième vice-président sortant, Alfred Randriamanampisoa. Ils ont eu un mois pour convaincre les électeurs. Le successeur élu du président sortant, Raoul Arizaka Rabekoto, remplacé par son premier vice-président depuis fin 2022, Victorien Andrianony, sera donc connu dans deux jours.