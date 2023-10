ÉPIDÉMIE – La Covid-19 continue de circuler

La Covid-19 fait partie des virus qui circulent, en ce moment. Elle se révèle plus calme que les épidémies de 2020, 2021. La vigilance ne doit pas être relâchée. Le virus de Covid-19 continue à circuler. Dans une clinique privée à Antananarivo, un couple a été hospitalisé pour avoir développé la forme grave de la maladie à coronavirus, la semaine passée. « La femme a assuré la garde de son mari à l’hôpital, qui a été sous sérum et sous oxygène. Quelques jours plus tard, l’état de santé de la femme s’est dégradé, avec la fatigue. Elle a été, également, placée sous sérum et sous oxygène. Les deux ont été confirmés porteurs de ce virus », nous raconte un proche des malades. Ce couple s’est rétabli. Dans un hôpital des enfants, un enfant suit des traitements contre la Covid-19. Une personne vaccinée dit également avoir attrapé le virus et développé la forme modérée de la maladie. « Cela a commencé par la diarrhée et le vomissement. J’ai cru que je souffrais d’une intoxication alimentaire. Puis, j’ai attrapé un coup de froid. J’ai pris des médicaments antigrippes, mais cela n’a pas suffi pour calmer mes maux qui ne faisaient que s’accentuer. J’ai même commencé à suffoquer. Le médecin m’a prescrit des médicaments de la maladie à coronavirus, entre autres », témoigne-t-elle. Son médecin lui aurait dit que la Covid-19 n’est pas encore éliminée, que nous vivons avec, mais que notre organisme commence à s’y adapter. Ce serait la raison pour laquelle il n’y a plus beaucoup de formes graves dans les hôpitaux et qu’il n’y a plus beaucoup de décès. Des sources auprès des services de réanimation et d’autres services de prise en charge de cette maladie, au niveau des centres hospitaliers universitaires à Antananarivo notent qu’il n’y a pas de cas graves, chez eux, en ce moment. « Seules les personnes vulnérables peuvent présenter les formes graves, comme les diabétiques, les personnes en surpoids, celles qui souffrent d’hypertension artérielle », note un médecin. Le port de masque, le lavage des mains fréquents et la distanciation physique doivent toujours être maintenus, pour se protéger de cette maladie.