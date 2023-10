ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – Les candidats reçus à la HCC

La marche pacifique d’hier n’a pas duré avec les candidats qui ont été invités par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) à midi tapantes. Auguste Paraina arrive en premier, ainsi que Sendrison Daniela Radera­ni­rina suivis par les autres membres du collectif des onze candidats. Le candidat Andry Raobelina, à l’étranger pour raison médicale a été représenté et Andry Rajoelina, en campagne dans le nord de l’île n’a pas eu de mandataire présent sur les lieux. La question sur l’article 47 alinéa 4 de la Constitution qui stipule qu’en cas de décès d’un candidat avant un tour du scrutin ou par l’avènement d’un cas de force majeure envers un candidat dûment constaté par la HCC, l’élection est reportée à une autre date selon les modalités d’une loi organique, a été à l’ordre du jour, mais les candidats n’ont pas voulu donner plus de détails. « L’article 47 a bien été dans les discussions mais je ne peux pas vous donner plus de détails pour l’instant, » souligne Tahina Razafinjoelina à sa sortie de la salle de réunion. Actuellement, Andry Raobelina, candidat numéro sept, est à l’étranger pour raison médicale après sa blessure au visage au début de la manifestation du collectif des candidats en centre-ville. Il a, par la suite, envoyé une lettre à la HCC pour faire part de son impossibilité de faire campagne pour cette raison et demande l’application de cet article 47. Jusqu’à maintenant, la Cour n’a pas encore donné de réponse à cette requête mais le sujet a été débattu hier. Selon toujours les candidats, le cas du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa aussi a été dans les discussions. Si aucun détail n’a été révélé, il est clair que le collec­tif ne serait pas contre une prise de pouvoir du président du Sénat vu qu’il dénonce le gouvernement collégial d’avoir fait un coup d’état institutionnel. Mais la situation reste compliquée avec la vérification par la HCC des faits réels qui se sont produits pour pouvoir analyser et donner la réponse juste et légale.