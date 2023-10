ÉDUCATION – Le taux d’absentéisme augmente

Pour ce premier trimestre de l’année scolaire 2023 – 2024, les difficultés commencent à se présenter sous différentes formes. L’absence fréquente des élèves est très préoccupante en ce moment.

Une énième difficulté pour les parents dans l’édu­cation de leurs enfants. Les écoles primaires publiques (EPP) de presque tous les fokontany de la ville d’Anta­nanarivo font face à un sérieux problème. La même chose pour quelques établissements secondaires. Les bancs des salles de classe commencent à se vider petit à petit. « Chaque salle de classe commence à présenter cinq absences, en moyenne journalière », selon une directrice d’école d’Anosibe. La plupart de ces élèves manquent l’école près de trois fois par semaine. « Pour la plupart, on ne les voit que le lundi et le vendredi, juste pour garder leur place. Chaque parent a ses propres raisons pour ne pas envoyer ses enfants à l’école », poursuit la directrice. C’est le cas d’un petit garçon en classe de neuvième, il a manqué l’école ce mardi. « Je ne peux plus aller à l’école tous les jours. Soit ma mère n’a pas de quoi nous donner à manger le matin, comme c’est le cas aujourd’hui (ndlr : mardi matin), soit nous sommes obligés de l’aider dans son travail pour apporter plus de sous à la maison », explique ce petit garçon. Il ne vient plus que très rarement, il est même proche de l’abandon de l’école.

Cantine scolaire

Plusieurs raisons expliquent l’absence des élèves. Le manque de moyens financiers des parents détient la première place. Un problème financier entraîne le manque de nourriture pour arriver à ne pas envoyer les enfants à l’école. La deuxième place des motifs d’absence est l’obli­ga­tion de prendre soin de son petit frère ou de sa petite sœur. Le cas se présente très activement au niveau primaire. Les secondaires représentent peu d’absences par rapport au premier puisque les jeunes trouvent personnellement les moyens pour manger. La cantine scolaire est une activité inéluctable pour ces parents. Une alternative dont ils demandent l’application totale. « Mes enfants ne mangent rien le matin, afin de prévenir les risques d’autre maladie, je décide de ne les envoyer à l’école que si j’ai un peu plus d’argent que d’habitude », explique une mère de famille. Ces parents demandent la mise en place de cantines scolaires tant en milieu urbain que rural. Alors que le budget pour la cantine scolaire a été augmenté pour cette année 2023, allant jusqu’à 18 milliards d’ariary, mettre cette offre auprès de toutes les écoles est un devoir que l’Etat doit accomplir auprès des habitants.