COMMERCE – Un projet d’extension de l’Agoa jusqu’en 2045

Le prolongement de l’Afri­can Growth Opportunity Act (AGOA) se profile peut être à l’horizon avec un projet de loi soumis à la chambre haute du congrès américain. À en croire le document qui évoque les propositions du Sénateur Américain John Neely Kennedy, une extension de ce régime commercial entre les États-Unis et l’Afrique subsaharienne serait en gestation, avec les politiques, surtout du côté des républicains qui envisagent de prolonger le programme jusqu’en 2045 soit une extension de vingt années supplémentaires après plus de deux décennies de mise en œuvre du programme. Une conjoncture qui pourrait laisser entrevoir pour Madagascar une opportunité de croissance économique dans l’intégration régionale mais aussi à travers le marché américain, avec lequel les produits malgaches ont démontré une relative aisance à percer. Surtout dans le domaine du textile, dont l’industrie textile spéciale a déjà fait ses preuves, plaçant Madagascar à la troisième place des exportations vers le marché AGOA. Cela a créé au passage des milliers d’emplois. Madagascar avait plaidé pour la reconduction de l’AGOA dans le courant de cette année. En matière de coopération multilatérale, les apports du programme, en termes de rentrées de devises, de création d’emplois et de levier de la compétitivité, en font une pierre angulaire pour le commerce extérieur malgache avec des échanges économiques qui ont presque atteint la barre du milliard de dollars en 2022.

À en croire les spécialistes, Madagascar dispose d’une belle main à jouer pour ce qui en est des échanges commerciaux entre les États-Unis et Madagas­car, surtout avec l’éviction de plusieurs pays africains de la liste, propulsant ainsi quelques secteurs d’activités en pôle position pour se lancer à la conquête du marché américain. Plusieurs mesures pour améliorer le climat des investissements à Madagas­car ont déjà été mises en œuvre, surtout durant cette année avec des cadres permettant le développement de l’ utilisation de capitaux. La loi sur les investisse­ments en est un parfait exemple, favorisant l’égalité entre tous les investisseurs, nationaux et/ou étrangers. Pour le moment, le programme de l’AGOA est prévu prendre fin en 2025 soit après un an et quelques mois. La dernière fois que le congrès a prolongé l’AGOA, c’était en 2015. Les chambres du congrès américain avaient alors autorisé le programme jusqu’en 2025. Près de trente cinq pays sont éligibles au programme