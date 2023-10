COLLECTIF DES CANDIDATS – Les manifestants investissent la route d’Ankatso

La marche pacifique initiée par le collectif des onze candidats a débarqué dans le quartier d’Ankatso hier aux environs de 11 heures. Les partisans des onze ont répondu présent et la marche a débuté au terminus des bus 119 pour s’acheminer tranquillement vers Ambohipo en passant par Ambohidepona jusqu’aux trois chemins. La manifestation a tourné court pour les candidats puisqu’ils ont été convoqués par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) à Midi. Au départ des candidats, les parlementaires ont pris le relais pour mener la marche. Jean Eugène Voninahitsy était à la tête de ces parlementaires pour galvaniser la foule qui ne cessait de scander la demande d’élection réellement transparente et inclusive. Pour rappel, le mouve- ment des onze candidats a débuté à la fin du mois dernier et ils campent sur leur position et ont décidé de ne pas entreprendre la campagne électorale malgré son ouverture mardi dernier. Entre temps, Andry Raobelina, candidat à la présidentielle, issu du parti « Anjomara sy Rivo-baovao » (ARB) s’est blessé lors de la troisième journée de la manifestation et a dû être évacué à l’étranger pour les soins médicaux malgré l’annonce du ministère de la Santé publi­que de la stabilité de son état. À la fin du mouvement d’hier, les chefs de file annoncent la poursuite de la manifestation jusqu’à ce que les demandes soient satisfaites. Avec les récentes sorties médiatiques de Herimanana Razafi­mahefa, président du Sénat, la grève du collectif des candidats obtient un nouveau cause à défendre qui est de le placer comme président par intérim.

Dernière heure

Le Conseil des ministres du gouvernement collégial d’hier a décidé de convoquer une session extraordinaire du Sénat pour cette journée du jeudi 12 octobre. Elle fait suite à la demande déposée par quatorze sénateurs IRD. Selon le rapport du Conseil des ministres, le texte stipule que, pour que le Sénat puisse siéger en assemblée extraordinaire, il faut que la moitié de ses membres, au moins, en exprime officiellement la demande. Cette condition a donc été remplie.