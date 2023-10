CAMPAGNE ÉLECTORALE – Rajoelina cartonne dans le Nord

Immense succès populaire du candidat Andry Rajoelina dans le Nord. La campagne électorale est bien lancée pour le président sortant.

Carton plein. Pour ceux qui se demandai­ent pourquoi le candidat Andry Rajoelina a choisi le Nord pour entamer sa campagne électorale, la réponse a été donnée par l’immensité de la foule à chacun de ses meetings et à l’accueil plus que chaleureux qui lui a été réservé. Eh oui, s’il était de la foule comme il est des résultats du dépouillement des urnes, on peut dire sans ambages que Rajoelina raflerait des suffrages. Les villes du Nord lui sont acquises sans condition. Il a débuté à Antsiranana dans la soirée de mardi où le début du meeting a dû être retardé à cause d’une foule nombreuse sur son passage jusqu’au stade Manarapenitra, une des réalisations de son mandat. Cela explique d’ailleurs cette ferveur populaire indéfectible en sa faveur. Il a bien évidemment souligné les nombreuses infrastructures construites dans la capitale du Nord en quatre ans. «Beaucoup a été fait ici mais il reste beaucoup à faire. Je demande votre aide pour que je puisse vous aider davantage. Il faut créer de l’emploi pour les jeunes. Il faut améliorer les conditions de vie de la population» a-t-il souligné.

Grand amour

Bien évidemment, le tout s’est déroulé dans une ambi­ance de folie dont Antsiranana a le secret. Le grand amour qui lie le candidat Rajoelina à la population du Nord a été ressenti lors d’un bain de foule auquel le président sortant s’est volontiers soumis. Après Antsiranana, Andry Rajoelina a enchainé par Ambilobe où une foule énorme a également attendu le candidat des Oranges. La capacité du stade Manara­penitra a été très vite dépassée. En 2018, Ambilobe avait donné 75% des suffrages exprimés à Rajoelina. Avec la finition de la RN5 liant Ambilobe-Vohémar, la construction de plusieurs écoles, du tribunal, du siège de la Police, la finition de l’hôpital, on comprend facilement l’engouement de la population pour le candidat numéro 3. Andry Rajoelina a terminé son périple à Anivorano où la foule et la ferveur populaire étaient également au rendez-vous. La famille Rajoelina a été accueillie dans une ambiance indescriptible. Aujourd’hui, la ville de Mandritsara aura l’honneur de recevoir le candidat numéro 3 dont la marche vers la victoire se confirme.