ANTSAMPANDRANO ILAFY – La police surprend un gang

Un sur trois suspects armés a été touché par les balles de la police, lundi, vers 19 heures, près de la résidence royale d’Ilafy. Il a été transporté à l’hôpital. « Il a perdu beaucoup de sang et a succombé en cours de route », se désole la police. L’équipe du commissariat central d’Avaradrano a été mise au parfum du plan du trio. Selon ses renseignements, ces supposés malfaiteurs allaient commettre une attaque avec une arme de guerre, à Antsam- pandrano Ilafy. Elle s’est rapidement apprêtée à passer à un coup de filet. Des hommes ont été postés à l’avance dans le secteur indiqué. Ce soir-là, les bandits présumés rôdaient réellement dans les parages. Ils auraient remarqué la présence policière et auraient tout de suite pris leurs jambes à leur cou. Ils auraient sorti un pistolet de fabrication locale et auraient ouvert le feu sur leurs poursuivants. Une carabine et un couteau ont été trouvés sur celui qui était touché. Ses coauteurs se sont échappés dès qu’ils l’ont vu à terre. Les policiers ont continué la filature dans le noir. Cela n’aurait rien donné.