Mandoto – Six kidnappeurs capturés

La gendarmerie du Vakinankaratra a annoncé, hier, le démantèlement d’une association de malfaiteurs dans le district de Mandoto. Six kidnappeurs, dont un garçon de 16 ans, se sont faits cueillir en fin de semaine dernière.

Une famille a récemment déposé une plainte à la brigade d’Ambohimanambola pour menace de mort, réclamation d’une somme faramineuse et tentative de kidnapping. Elle a reçu des appels inconnus dont les auteurs ont promis de venir commettre leur méfait.

Une enquête a été ouverte. Les gendarmes ont élaboré une stratégie et organisé un coup de filet. Sans se faire identifier, ils ont donné rendez-vous aux malfaiteurs pour un premier versement de deux cents mille ariary.

Les malfaiteurs se sont vraiment présentés le jour de la transaction où le garçon et son coauteur de 21 ans ont été arrêtés. Leur comparse, 25 ans, attendait un peu plus loin et comptait s’enfuir. Étant armé, il a ignoré les sommations des gendarmes. Ceux-ci l’ont alors visé et touché à la cuisse. Ils l’ont transféré à l’hôpital pour être soigné.

Deux autres membres de la bande et le cerveau de l’affaire ont également été capturés. Outre le fusil de fabrication locale, quelques portables ont été pris en leur possession.