Carrière artistique – Davalt record prend en main Olgina

La finaliste du concours de chanson La Voix d’Or, ayant représenté la région Boeny, Olgina ne cesse d’être gâtée et récompensée, depuis son retour.

Le Gouverneur de la Région Boeny, Mokhtar Andriantomang a, a décidé d’être son manager artistique face à son talent. Une rencontre avec le couple Davalt, artiste local, a eu lieu samedi dernier à son studio.

Le couple a été captivé par la voix d’Olgina après un essai d’une chanson. « Olgina est douée pour chanter. Nous allons prendre en main sa carrière et la soutenir jusqu’à la fin », a promis Davalt.

L’épouse de Davalt Nasima, composera les paroles de chansons, et son époux s’occupera des arrangements musicaux. Ce mercredi, Olgina commencera à répéter au Davalt Record Studio. Un premier single d’Olgina sortira bientôt, après les enregistrements et répétitions.

Un généreux donateur a déjà offert un clavier de cinq octaves à Olgina, car elle vient d’être inscrite à l’Ecole de guitare et de la Musique de Madagascar (EGM) à Mahajanga.

Ses études musicales ont débuté vendredi à l’EGM et se déroulent trois fois par semaine. Olgina apprendra le piano et la musique, son centre d’intérêt est le clavier et le jembe.

Autorisation des parents

« La méthode d’enseignement sera un peu différente en raison de sa déficience visuelle. Je suis soulagé car dès le premier test, j’ai senti à l’examen que cette petite fille est prompte à prendre les choses », a déclaré le directeur d’EGM Mahajanga.

« De nombreuses personnes veulent donner un coup de main et travailler directement avec Olgina. Mais elle est encore un enfant et a besoin d ‘être protégée, face aux éventuels abus », a déclaré le Gouverneur, qui a obtenu l’autorisation des parents pour être son directeur artistique.

Par ailleurs, suite à la réunion organisée par le Gouverneur avec les parents, le Directeur de la SEMAMA (École Mahajanga Mampiaty) à Antanimalandy, le Directeur de l’École de Guitare et Musique de Madagascar à Mangarivotra, et le représentant de l’UNICEF en charge de C4D (Communication pour le Développement) à Boeny, la scolarité de la finaliste et son frère, Olgino, seront aussi pris en charge.

Ils sont ainsi inscrits à l’école SEMAMA, spécialisée dans l’éducation de malvoyants, car tous les deux ont des problèmes de vision.

En outre, Olgina a été emmenée à l’Institut de la Vision à Ambatoroka pour une consultation ophtalmologique, le lendemain de la finale du concours à Tana. Le Gouverneur a pris en charge ses lunettes pour soigner son problème de vision.

« Je n’ai pas encore entendu chanter Olgino, elle parle mais a aussi un problème de vision. On verra plus tard pour ses lunettes », a expliqué Mokhtar Andriantomanga.