Tennis de table – Fédération : Le centre national rouvert pour les équipes nationales

Lancement de la préparation des équipes nationales. La direction technique nationale, dirigée par son numéro un, Tahiry Rakotoa­risoa a tenu ce samedi une réunion technique au centre sportif des Assurances Aro à Ankadimbahoaka. L’occa­sion a réuni une dizaine de techniciens, des anciens et entraîneurs en exercice, des joueurs élites série A venant d’Analamanga, de Vakinan­- karatra et d’Atsinanana.

Cette reprise tardive des activités coïncide avec la veille de la fin de mandat de l’équipe de la fédération, «nous allons rouvrir le centre à partir de ce samedi. Ce site de formation sera désormais fonctionnel afin d’abriter la préparation continue des équipes nationales dont pour commencer les U17», a déclaré le directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa à l’issue de la réunion. «C’est tout simplement la continuité car grâce au centre, nous avions pu briller aux Jeux de la CJSOI 2016 en terminant premiers avec cinq médailles d’or sur les sept en jeu, et la deuxième place aux Jeux des Iles. Et tâcherons d’apporter une touche d’amélioration à la préparation des équipes nationales» soutient-il.

La compétition la plus proche en vue sera les cham­pionnats d’Afrique des cadets, juniors et U21 au mois d’avril 2021 sur le sol malgache. Une autre réunion du staff technique cette fois avec le président de la fédération est prévue ce jeudi pour établir et finaliser le nouveau calendrier actualisé et voir ensemble comment réaliser les prochaines activités.

Justement, «la fédération a déjà proposé une date pour les championnats nationaux, du 27 au 30 décembre au gymnase couvert d’Ankorondrano. Mais tout dépendra encore de la disponibilité du site. De plus, deux ligues à savoir Vakinan­karatra et Atsinanana proposent également d’abriter les sommets nationaux », a évoqué le DTN Tahiry.