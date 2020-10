Taekwondo ITF – Dojang Heng De : Stage animé à distance par des experts étrangers

Entrainement guidé à distance. Le club Madagascar ITF Dojang Heng De optimise la technologie pour promouvoir le taekwondo ITF dans la Grande île.

En étroite collaboration, ce club a organisé ce samedi à son dojang à Faravohitra un stage via zoom animé en direct par des experts chinois et sud-africains. «Grâce à nos étroites collaborations avec des grands techniciens étrangers, nous avons pu solliciter durant le confinement leur soutien technique en organisant une séance de partage bénéfique pour les pratiquants », confie le fondateur et premier responsable de Mada­gascar ITF Dojang Heng De, Yves Francky Rakotondra­manana titulaire du grade de ceinture noire 3e dan NGB (National Governing Body).

Trente membres du club, la plupart des jeunes titulaires de ceinture de couleur ont assisté à l’entraînement guidé à distance. Deux séances ont eu lieu ce samedi. La première, de 9h à 11h a été dirigée par l’expert chinois, Sabominm Yang Yu Bo, ceinture noire 6e dan de l’Aca­demy Hap moo en Chine. Tandis que la deuxième, de 11h à 12h30 a été animée par une équipe sud-africaine dirigée par Sahyun Jaren Phillips, ceinture noire 7e dan. Ce dernier est l’actuel patron de l’instance sud-africaine, premier responsable technique en Afrique et membre du comité technique de la fédération internationale.

Les cours ressemblaient à un ABC étape par étape du taekwondo ITF, allant des techniques de base, les techniques fondamentales des coups de poing et pied, les enchaînements, les techniques spécifiques des coups de pied sauté et les postures détaillées. Chaque exercice technique, suivi de suite par l’application à deux par deux, a été observé et rectifié à temps réel par les experts et le premier responsable du club. C’était aussi une occasion de démontrer le niveau technique des pratiquants du club.

Dojang Heng De compte poursuivre dans ce sens, en tissant en même temps des relations avec les grands techniciens étrangers et organiser ce genre de séance d’entrainement en ligne même après la crise sanitaire. Les dirigeants du club ont été très sévères et exigeants sur le respect des mesures barrières dont la prise de température, le lavage des mains, le port de masque pour l’assistance à l’entrée de la salle.