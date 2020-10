Simplicité complexe

L’hérésie orthographique, prêchée dans les différentes chapelles de l’ère numérique qui ritualise le procédé castrateur de l’abréviation et le déshabillage morphologique de la phonétisation, est actuellement au pic de sa grandeur. Entamé sûrement depuis des siècles que tombent des gouttes d’eau déjà corrosives mais d’apparence inoffensive, le phénomène de mutation du langage écrit a pris, grâce à l’ouverture de la vanne technologique, la forme de chutes d’eau incontrôlables qui nous font baigner dans cet océan où les vagues des fautes d’orthographe nous frappent continuellement. Les lois de l’écrit sont devenues aussi caduques que les lois du pays, de banals fantômes qui ont du mal à faire peur et à se faire respecter.

Au pays de l’orthographe, l’anarchie a muselé les éléments du commissariat orthographique. Le désordre et l’anomie y règnent. Les garde-fous qui assuraient la stabilité de la structure tombent un à un: les règles de l’orthographe sont abattues comme les espèces animales et végétales en voie de disparition. Sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des exécutions publiques ont lieu sur les réseaux sociaux devenus des gibets où l’orthographe est l’éternel exécuté. Cette crise aigüe de l’orthographe est représentative de cette époque de l’indiscipline et du j’menfoutisme qui font souffrir les enseignants torturés par les copies remplies de fautes d’orthographe.

Une signature apposée sur nos écrits, comme le logo du protagoniste anarchiste du roman graphique d’Alan Moore V pour vendetta (A. Moore), par le démon de l’indiscipline qui donne l’illusion de la liberté dans le désordre. Et pourtant, comme l’a écrit Rousseau « Il n’y a point de liberté sans lois ». Car si chacun peut faire ce qui lui plait, chacun tentera d’imposer ses volontés aux autres. Le monde serait alors une arène où chacun veut dominer ses semblables. Les lois sont là pour poser des bornes et définir l’espace d’épanouissement de toutes les libertés. Mais châtier l’orthographe est aussi un contenu manifeste de l’époque actuelle, celle du règne de la simplicité.

Aujourd’hui, le charme des mots, qui émane d’eux lorsqu’ils sont au service de ce que Roman Jakobson appelle la « fonction poétique du langage », s’amenuise à mesure que les récepteurs sensibles à cette beauté se raréfient. On vit dans un monde rythmé par les interminables courses contre la montre et qui vénère la concision. Les mots, dans ce souci de brièveté, sont alors sommés de s’abréger ou des fois réduits à revenir à leur petite enfance, le temps des pictogrammes qui sont revenus en force avec les émojis et les émoticônes qui peuplent nos smartphones et ordinateurs.

Triste époque où, au nom de la simplicité, on ignore ce qu’est la contemplation du Beau. Le Beau qui peut émaner des mots quand ils sont vêtus de leurs atours poétiques. Et l’écriture, déjà privée de poésie par la simplicité, est enlaidie par les fautes d’orthographe qui la mortifient en permanence.