RN3 – Deux ouvriers meurent dans un éboulement

Drame dans un chantier. Un éboulement meurtrier s’est produit avant-hier pendant des travaux de réfection de route. Le bilan fait état de deux morts et de trois blessés. Cet accident est survenu sur la route nationale numéro 3, à la hauteur d’Ankazondandy.

Les victimes travaillaient pour le compte d’une entreprise de travaux publics. Samedi aux alentours de 16 heures 30, l’équipe travaillait sur un tronçon au point kilométrique 45 lorsqu’un effondrement s’est subitement produit.

Ecrasés sous les gravats, les deux malheureux, âgés de vingt et vingt-huit ans n’ont pas survécu. Les personnes présentes sur les lieux du sinistre ont eu beau tenté l’impossible pour les dégager et essayer de les arracher à la mort. Mais ils avaient succombé après avoir été secourus. Ayant eu plus de chance, leurs trois compagnons rescapés s’en sont sortis avec des blessures.

Aux dernières nouvelles, ces derniers ont déjà reçu les soins nécessaires et seraient hors de danger. Cet accident a eu pour effet l’interruption momentanée des travaux sur le tronçon où ­a eu ­lieu ­le ­drame.