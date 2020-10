Education – Des élèves initiés à l’Agroécologie

Près de trois milles élèves, répartis dans vingt établissements verront intégrer dans leur programme scolaire, un programme qui se focalise sur l’apprentissage de l’Agroécologie et de l’éducation environnementale. Les élèves sont issus de deux régions, à savoir la région Vakinankaratra et la région Boeny. Initié depuis l’année 2017 par le GSDM au travers du projet PAPAM, il était prévu de sélectionner six établissements publics ou privés de niveau collège dans la région Vakinaka- ratra. Au travers des activités parascolaires, l’idée est aussi de former les enseignants afin d’assurer le transfert de connaissances aux élèves de la classe de 6ème et 5ème.

Le projet Manitatra II table sur l’insertion de l’apprentissage de l’Agroécologie et de l’éducation environnementale en milieu scolaire. Depuis trois années consécutives, des nouveaux établissements ont été ainsi sélectionnés. « Nous consacrons un emploi du temps pour le transfert de l’éducation sur l’Agroécologie aux élèves. Les élèves ciblés prennent part dans les séances de pratiques. », indique Lovatiana Raharilanto, directeur du CEG Ampitatafika.