District de Toliara II – Un trésorier communal accusé

Le personnel de la commune rurale de Soahazo n’a pas été payé depuis le mois de janvier. Le trésorier communal de la commune rurale de Soahazo, dans le district de Toliara II est indiqué avoir volatilisé des deniers publics. La subvention de 16 000 000 ariary destinée pour la commune entre autres reste jusqu’ici introuvable, tout comme les recettes des tickets de marché, selon des sources locales.

« Il n’y a pas d’autres solutions que de poursuivre le trésorier communal car c’est tout simplement un détournement de deniers publics. Il faut ensuite le remplacer et il appartient au ministère de l’Économie et des finances de trouver un autre trésorier si le cas s’avère grave », précise un commissaire auprès du tribunal administratif de Toliara. Le maire de la commune rurale de Soahazo a fait savoir que des actions sont justement en cours. « Tout le personnel de la commune, le conseil municipal et moi-même sont en train d’entamer des procédures de poursuite. Nous avons un rendez-vous au tribunal de Toliara demain » explique Dally, maire de la commune hier. Il fait partie des vingt maires du district de Toliara II à avoir été mis en place officiellement vendredi dernier.

La remise symbolique des écharpes aux maires du district de Toliara II, s’est tenue dans les locaux de la région Atsimo andrefana. L’élection communale de Tsifota, dans le district de Toliara II est encore à refaire à l’instar de neuf autres communes où les résultats ont été désapprouvés dans la région Atsimo andrefana. La CENI Toliara souligne que l’organisation de ces nouvelles élections attend un décret du gouvernement.