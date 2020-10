Antsiranana – L’Hôpital Militaire mieux équipé

Le troisième centre de prise en charge des malades du coronavirus, à l’Hôpital Militaire d’Antsiranana est désormais fonctionnel.

L’HOMI ou Hôpital Militaire d’Antsiranana abrite le centre de prise en charge des malades de Covid-19, selon la décision prise lors du dernier passage du Premier ministre Ntsay Christian dans la région. Il a tenu une réunion avec les dirigeants régionaux. Le choix a été donc mis sur le nouveau bâtiment de l’HOMI qui était encore inoccupé depuis son achèvement.

Cet établissement sanitaire vient de bénéficier d’une voiture ambulance tout terrain équipée du matériel médical requis pour les évacuations sanitaires d’urgence, un concentrateur d’oxygène et cinquante lits d’hôpital avec accessoires complets offerts par le gouvernement. Ces équipements sont, pour l’instant, destinés à la lutte contre la propagation du coronavirus dans la région. Une initiative à objectif social qui permettra de renforcer la capacité opérationnelle d’intervention de l’hôpital face aux urgences, surtout dans les districts et communes rurales avoisinantes. Plus particulièrement, l’acquisition de cette ambulance 4×4 a mis fin au cauchemar de la population de la région.

Amélioration

Un médecin du district d’Antsiranana-II a fait savoir que le Centre de Santé de Base de sa localité se voit souvent dans l’obligation de demander à la famille d’une parturiente de recourir au taxi-brousse. Des fois, les cas d’urgence nécessitent une évacuation vers les centres sanitaires les mieux équipés de la ville d’Antsiranana. À cause de l’éloignement, bon nombre de malades risquent leur vie en cours de route.

La remise officielle des dons s’est déroulée dans l’enceinte de l’HOMI en présence des personnalités politico-administratives de la région. Mention particulière pour la présence du Gouverneur Daodo Arona Marisiky et le vice-président de l’Assemblée nationale Jocelyne qui ont remis ces dons au Médecin lieutenant-colonel Harisolofo Wilfrid Rakotonindrina, médecin chef de l’hôpital, au nom du Président de la République Andry Rajoelina. Outre les remerciements, ils ont tous été unanimes sur la grande importance de ces aides afin de pallier le manque de moyens de transport d’urgence des malades. Ils ont également souhaité que la pandémie soit battue et que ce matériel soit utilisé autrement.

« Ces dons nous serviront, sans nulle doute, à sauver beaucoup de vies humaines et contribueront de ce fait à l’amélioration de la santé de la population, notamment celle des malades de la covid-19 » a affirmé le Gouverneur, tout en saluant le geste de la partie donatrice comme l’expression de son estime et sa considération à l’égard de population Antsiranaise.