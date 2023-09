VILLAGE INTERNATIONAL DE LA GASTRONOMIE – Les saveurs malgaches surprennent le monde culinaire

Madagascar a pris part au Village international de la Gastronomie à Paris, du 7 au 10 septembre, attirant les visiteurs avec ses délices culinaires.

Du 7 au 10 septembre, au pied de l’emblématique Tour Eiffel, Madagascar s’est illustré avec fierté en participant au Village international de la Gastronomie (VIG). Cet événement culinaire de renommée mondiale a réuni des saveurs du monde entier, et cette année, la cuisine malgache était à l’honneur. Des plats authentiques tels que le « mofogasy », « ramanonaka», « koba », « mofo anana », « samboss », les épices malgaches, les mets malgaches ainsi que des boissons typiquement malgaches comme le THB, ont enchanté les visiteurs. La délégation malgache, composée de talents culinaires de premier plan tels que cheffe Aina Ramadison, Fou Maraina, Prerst Avenue et Mille saveurs, a brillamment représenté la gastronomie malgache lors de cet événement international de grande envergure. Le stand de Madagascar a accueilli une diversité de visiteurs venus des quatre coins du monde, des New-Yorkais aux Italiens en passant par les Canadiens. À chaque visite, l’émerveillement était palpable devant la simplicité et l’originalité des snacks malgaches. « Les visiteurs semblaient tous apprécier les différents et surprenants snacks, comme le koba et le caca pigeon», confirme chef Lalaina, invité de notre stand. Plus de cinquante pays participants et des régions françaises se sont joints à cette célébration culinaire unique, transformant le VIG en un véritable melting-pot de saveurs et de cultures.

Gastronomie malgache

Le VIG a offert une opportunité unique de promouvoir la richesse de la culture culinaire malgache en mettant en avant des ingrédients locaux typiques. « Les plats emblématiques de Madagascar étaient mis à l’honneur tour à tour. Notre objectif était de faire découvrir et redécouvrir la gastronomie malgache », explique cheffe Aina Ramadison, l’ambassadrice de la cuisine malgache pour cet événement d’envergure internationale. Au VIG, la cuisine est devenue une passerelle entre les continents, un moyen de célébrer la diversité et de partager les trésors gustatifs de Madagascar avec le monde entier. Ce rendez-vous culinaire exceptionnel a reflété la passion et le talent des chefs malgaches, promettant une expérience mémorable pour tous les visiteurs en quête de découvertes gastronomiques uniques.