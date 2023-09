UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO – Les cours reprennent au niveau de quelques facultés

La reprise des cours est annoncée à l’université d’Antananarivo. Des facultés reviennent aux cours à partir de la semaine prochaine. D’autres ne présentent pas encore de bonnes nouvelles.

L’université d’Antananarivo commence à reprendre son souffle. Également, quelques facultés auprès de cette grande université décident de reprendre l’enseignement. Une note dans ce sens a été publiée par la Faculté des Sciences de l’université d’Antananarivo, depuis ce vendredi. La note a mentionné que « les activités pédagogiques au sein de la Faculté des Sciences reprendront le 18 septembre 2023″. Une décision qui a été prise suite à la réunion du Conseil scientifique le 7 septembre dernier. Le Doyen de cette faculté le confirme aussi. » Les cours ainsi que les examens et les présentations des résultats des recherches commenceront à partir de cette date », selon le Professeur Hery Tiana Rakotondra-manana, Doyen de la Faculté des Sciences, au téléphone, hier. Les étudiants peuvent souffler un peu. Une partie de leurs demandes est en train de recevoir une réponse positive. « Cette bonne nouvelle ne concerne pas le Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants (SECES), qui poursuit toujours sa manifestation », poursuit le Doyen. Le Conseil scientifique est programmé à la suite de la tenue de la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien. Ces Jeux ont engagé quelques étudiants, c’est la raison pour laquelle les cours ont été suspendus. C’est aussi pour permettre aux participants et aux étudiants de profiter des festivités. Ce Conseil confirme que l’enseignement peut continuer. D’ailleurs, c’est le motif de la note qui a été communiquée. La poursuite des activités pédagogiques concerne également d’autres mentions. Y compris la mention Communication, Medias, Médiation et Organisation (COMMO) de la Faculté des Lettres. Les étudiants peuvent le confirmer. « Nous sommes en ce moment en période de voyage d’études, qui entre dans le cadre de nos unités d’enseignement », selon une étudiante.

Contradiction

Contrairement à cela, le SECES persiste dans ses revendications. Le membre de ce syndicat ne donne pas encore son feu vert pour la suite de l’enseignement. Les cours, pour eux, restent suspendus. » Nous donnons jusqu’au 10 octobre aux responsables pour répondre positivement à nos requêtes », énonce, hier, le président du SECES Antananarivo, le Professeur Sammy Grégoire Ravelonirina. Leurs principales demandes se portent sur le paiement des vacations des enseignants vacataires depuis 2018 ainsi que des heures supplémentaires depuis 2019. Il reste aussi l’admission au titre de professeur titulaire de quelques professeurs. « Une fois que quelques réponses sont jugées recevables, l’enseignement peut continuer », explique toujours le président du SECES. Miora Raharisolo Par ailleurs, l’université de Mahajanga a sorti une autre note, hier, concernant sa décision. Les cours reprennent dans cette université. Par contre, les revendications se poursuivent, d’après la note. Cette décision est prise en faveur des étudiants. La suite à leurs demandes est attendue pour ce jour.