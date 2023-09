TRAFIC – Une centaine de carapaces de tortues saisies

Le trafic des espèces endémiques continue, sans que les barons ne soient capturés ou au moins identifiés. Samedi encore, deux simples paysans ont été arrêtés dans le district de Beloha, de la région Androy. D’après la direction régionale de l’Environ-nement et du développement durable (DREDD) d’Androy, les deux suspects tentaient de voler des tortues, des astrochelys radiata, pour les écouler. Deux cent-un de ces reptiles ont été pris en leur possession. Malheureusement, cent quatre-vingt dix-neuf n’étaient plus que des carapaces. Seuls, deux sont encore vivants. « La collaboration entre le cantonnement de l’Environnement et de forêts de Beloha, celui d’Ambovombe, Turtle survival alliance (TSA) et le fokonolona, a permis de démasquer les activités délictueuses de ces personnes, à Natomasy », se félicite la DREDD. Le ministère concerné a plusieurs fois réitéré qu’il n’accorde aucune tolérance à tous ceux qui se livrent à ce genre de pillage, qu’ils soient auteurs ou complices. Pour le cas de deux captifs, ils seront présentés au parquet dès que les procès-verbaux seront prêts.