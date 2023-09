SECTEUR EXTRACTIF – L’exportation des produits miniers ralentit

L’exportation des produits miniers a connu un net recul pour le premier semestre de cette année d’après la revue de milieu d’année publiée par le MEF. Les six premiers mois n’ont pas été indulgents vis-à -vis du secteur extractif. Madagascar exporte moins de produits miniers et de minéraux. Un constat effectué par les services de la Direction générale des Douanes, paru dans la revue de milieu d’années 2023. « Les exportations de produits miniers ont connu une baisse de -7,4% en volume », indique-t-on. Un amenuisement légèrement contrebalancé par la hausse en valeur des produits miniers, lors des six premiers mois de 2023 (+13,7%). Par rapport au premier semestre de 2022, un écart d’un volume de 34 871 tonnes a été constaté pour ces mêmes produits à la même période de cette année. À en croire les explications fournies par le ministère de l’Économie et des finances, cette régression des exportations de la Grande île en terme de minerais stratégiques serait due à la « combinaison de plusieurs facteurs internes ou externes ». Une relation de cause à effet, notamment par rapport à la volatilité des prix sur les marchés boursiers, mais aussi « la persistance des perturbations des activités d’extraction, pour le cas du titane », comme l’indique le rapport du MEF, ou encore les inquiétudes géopolitiques qui poussent les investisseurs, acheteurs et autres opérateurs économiques, à se rétracter pour se réfugier dans d’autres valeurs sûres.

Régressions

Pour être plus précis, les différentes sociétés qui spéculent sur les marchés de produits miniers se réfugient dans la valeur or. Le métal jaune qui, jusque là, n’est pas exporté par Madagascar depuis 2020, en raison d’une restructuration de la filière aurifère. La plupart des produits du secteur extractif ont été touchés par cette récession, à commencer par les principaux produits tels que le graphite, qui a vu le volume de ses exportations chuter de -62,9%, suivi par le cobalt qui, lui, a connu un effritement de -20,8 % par rapport au volume d’exportation. Parmi ces minéraux qui se vendent un peu moins sur le marché international, le titane, qui accuse une régression de -7,6% en volume d’exportation. Seul le nickel garde sa verve avec une hausse du volume de ses exportations (+9,1%), une explosion des ventes qui est due à l’accroissement de la demande mondiale dans les industries de fabrication de consommables électroménagers. Ces régressions à différents niveaux risquent de ternir les perspectives de croissance, surtout lorsque l’on sait que les produits miniers constituent 33% de la totalité des recettes à l’exportation, enregistrées par l’État malgache. L’année dernière, les recettes d’exportation des produits miniers se sont chiffrées à 5 400 milliards d’ariary. Des chiffres que le ministre des Mines et des ressources stratégiques, Olivier Herindrainy Rakotomalala, avait présentés à l’Assemblée nationale en mai dernier, lors de son rapport d’activités. Les risques ne sont pas non plus écartés par rapport à ces produits qui constituent une grande partie des recettes liées à l’exportation de la Grande île. L’enlisement du conflit russo-ukrainien risque, selon les prévisions du MEF, de « ternir les perspectives économiques pour le reste de l’année », notamment avec les tendances haussières ces derniers temps du cours de matières premières sur la scène internationale.