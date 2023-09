SANTÉ – Le mauvais alignement dentaire est évitable

Le mauvais alignement dentaire est aujourd’hui une réalité qui aggrave la vie quotidienne des petits. Plusieurs parents demandent conseil auprès des dentistes pour y faire face. « Les parents se demandent pourquoi les dents des enfants ne s’alignent pas. Pourquoi, les dents de lait ne sont pas encore tombées alors que la dent définitive apparaît », explique un orthodontiste, sur sa page facebook. Des conseils sont principalement donnés à ces parents pour prévenir ces cas aux autres bébés. Ce sont des cas évitables pour assurer la santé bucco-dentaire dès le plus jeune âge des petits enfants. « Ce cas peut survenir dès ses 6 et 7 ans, c’est pour cela que des mesures doivent être prises en avance », selon encore ce spécialiste en correction de l’alignement des dents. Les dents des enfants devraient être traitées dès le jeune âge. Il faudrait leur faire prendre des habitudes au quotidien. Premièrement, au niveau de la façon de respirer. Les parents doivent veiller à ce que les enfants respirent bien par le nez. C’est-à-dire, enlever tout ce qui pourrait boucher le nez. Il faudrait aussi leur donner des aliments qui renforcent les dents. « Il faut habituer les enfants à manger des aliments durs afin d’utiliser les dents et les gencives à les renforcer. Plus précisément des aliments forts en consistance et fibreux comme les carottes et les pommes », conseille le Docteur Lalaina Rakotoarisoa, une dentiste, hier. Se débarrasser des mauvaises habitudes avec les dents est aussi important. Par exemple, les enfants devraient mâcher des deux côtés de la bouche en alternance. L’alignement des dents joue un rôle esthétique important. En cas de doute, l’orthodontie peut être d’une grande aide car ces dents mal alignées peuvent provoquer des problèmes de maux de tête avec une douleur au niveau du cou. « Ce problème amène les personnes atteintes à adopter une position forcée de la mâchoire du bas. Une douleur à long terme qui provoquera des tensions au niveau du cou jusqu’aux maux de tête », explique le spécialiste. À part cela, un autre impact peut se produire. Un problème au niveau de la digestion dû au mauvais processus de mastication.