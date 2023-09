RIXES À AMBILOBE – Deux factions de jeunes s’affrontent jusqu’à la mort

Se regardant en chiens de faïence depuis longtemps, en raison de différends et de défiance poussés à l’extrême, deux groupes de jeunes se sont donnés rendez-vous pour se battre. Un mort et cinq blessés sont dénombrés.

Rixe meur­trière entre factions de jeunes à Ambilobe. Le bilan fait état d’un mort et de cinq blessés. Dans l’après-midi d’avant-hier, deux meutes de jeunes, rassemblées respectivement dans les villages d’Antafia­katsaka et de Matiakoho, ont décidé de régler leurs comptes à couteaux tirés. Dimanche après-midi, des jeunes gens prêts à en découdre, se chiffrant par dizaine dans chaque camp, se sont alors donnés rendez-vous sur un banc de sable perdu du fleuve Mahavavy pour s’affronter. De source auprès de la gendarmerie nationale, ces jeunes se sont isolés à l’écart des agglomérations. Lorsque les affrontements armés ont éclaté, un jeune du camp de Matiakoho est mort poignardé. Des blessés dont l’état était préoccupant ont été, pour leur part, portés par leurs compagnons jusqu’à la ville d’Ambilobe en empruntant les rives du fleuve Mahavavy afin d’être conduits à l’hôpital. Les jeunes impliqués dans cette bagarre meurtrière sont âgés d’entre quinze et vingt ans. D’après les informations recueillies, des différends mêlés de défiance couvaient depuis un certain temps entre ces jeunes.

Couvre-feu

Entre les conquêtes et les enchaînements de virées frisant la délinquance à travers lesquels les deux camps se heurtent souvent de plein fouet, une étincelle a fini par mettre le feu aux poudres. Après de longs bras de fer, ils sont finalement arrivés au point de régler leurs problèmes selon la manière forte, sans qu’une tierce personne ne puisse intervenir. Les affrontements ont éclaté en fin d’après-midi aux alentours de 17 heures. Après quelques minutes, le sang coulait sur le sable du Mahavavy. Les autorités locales sont d’emblée intervenues sitôt informées de ces rixes soldées par une perte de vie humaine. Une série d’arrestations s’ensuivait et douze jeunes se sont faits cueillir jusqu’à hier soir dans les rangs d’Antafiakatsaka. L’Organe Mixte de Conception (OMC) a, pour sa part, tenu une réunion d’urgence. Le couvre-feu a été, de ce fait, décidé. Effectif depuis hier, il s’étend de 22 heures à 4 heures du matin. La fermeture des bistrots et des boîtes de nuit est, entre autres, de rigueur. Les pharmacies de garde sont, néanmoins, ouvertes et les véhicules de passage sur la nationale numéro 6 peuvent poursuivre leur trajet sans aucune restriction.