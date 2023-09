REVENDICATIONS SYNDICALES – Le syndicat des employés du MEF annonce une grève

Cessation momentanée des activités du ministère de l’Économie et des finances. Le syndicat des employés de ce ministère annonce une grève d’une heure, ce vendredi. « Nous allons suspendre nos activités entre 11 heures et midi, ce 15 septembre, comme il a été décidé lors de notre assemblée générale. Nous avons déjà déposé nos demandes aux autorités compétentes.», a déclaré Herizo Andrianavalona, hier. Les requêtes de ce syndicat s’étalent sur cinq points. Ils revendiquent le statut général de fonctionnaires, qui serait prévu passer en Conseil du gouvernement ou en Conseil des ministres, depuis trois mois. L’intégration des contractuels est suspendue depuis 2019. « C’est un droit », lancent-ils. Herizo Andrianavalona réclame également la reprise des concours en vue de recrutement d’agents de l’État. « C’est urgent, car l’effectif des agents de l’État est en baisse», avance-t-il. Il évoque, en outre, le non paiement des indemnités d’installation à la retraite. Ce syndicat appelle tous les agents de ce ministère à grossir les rangs des syndicalistes, ce vendredi.