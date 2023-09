RETOMBÉES DES JEUX DES ÎLES – Croissance fulgurante des activités touristiques

La tenue des JIOI 2023 à Madagascar a donné un coup de boost considérable au secteur touristique. Les voyants sont au vert pour aller en direction d’une croissance économique dans ce domaine.

Fulgurant. Deux semaines après que le rideau soit tombé sur la onzième édition des Jeux des Iles de l’océan Indien, les opérateurs du secteur du tourisme attendent un rebond des activités d’ici à la fin de l’année. En se servant de ces JIOI comme tremplin sur lequel rebondir, l’on espère alors voir les affluences touristiques vers la Grande île gonfler. Lova Ratovomalala, Directeur Exécutif de la Confédération du tourisme de Madagascar évoque le fait que ces jeux ont grandement contribué au processus de relance du tourisme, car ils ont ajouté plus de visibilité à la destination, surtout depuis les trois derniers mois. « Le nombre de touristes qui sont venus à Madagascar avait oscillé entre dix et quinze mille arrivées internationales durant les cinq premiers mois de cette année. Ce chiffre s’est multiplié entre les mois de juillet et août, surtout le mois d’août qui a enregistré près de vingt-quatre mille arrivées internationales », confie-t-il. Ces chiffres peuvent se vérifier si l’on se réfère aux statistiques des huit premiers mois de l’année, publiés par la direction de la valorisation des produits touristiques auprès du ministère du Tourisme. La reprise va bon train pour ce secteur d’activité phare de l’économie de Madagascar.

Affluence touristique

D’après le ministère de l’Économie et des finances, cette affluence touristique menant à une croissance des activités liées à ce secteur était à prévoir du fait que Madagascar avait accueilli ces jeux. Les perspectives semblent indiquer une reprise favorable et des retombées encore plus conséquentes pour le tourisme durant le second semestre de 2023, à se fier à la revue de milieu d’année publiée par le MEF. Au cours de cette année, il faut dire que la relance du secteur touristique est partie du bon pied. Notamment au cours des six premiers mois où l’affluence touristique vers la Grande Ile a grimpé jusqu’à +202,8 % si l’on croit les statistiques publiées par le ministère du tourisme. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes surtout quand on sait que les arrivées au cours de l’année précédente à cette même période n’étaient pas du tout au même niveau. Jusqu’à maintenant, les statistiques officielles font état de l’arrivée de plus de 130 000 visiteurs à Madagascar, contre tout juste moins de 30 000 visiteurs durant cette même période de l’année. D’après la revue de milieu d’année 2023, cette forte affluence est aussi due « aux diverses activités de promotion réalisées en 2022 et le premier semestre de 2023, mais aussi grâce au retour des compagnies aériennes ayant desservi Madagascar avant 2020 ». L’énorme coup de pouce de la tenue des JIOI y a également contribué à cette croissance fulgurante des activités touristiques.