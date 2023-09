OPPORTUNITÉS – Deux cents emplois à pourvoir à l’Open day

Des offres à multiples facettes. Orange Business, filiale du groupe Orange organise les jeudi et vendredi, les « Open Day » à la Tour Redland à Ankorondrano. Deux journées durant lesquelles la société ira à la rencontre du grand public pour faire savoir et faire connaître les postes disponibles afin de recruter de nouveaux employés. Dans ses propositions, la société à l’intention de recruter jusqu’à 200 nouveaux collaborateurs d’ici à la fin de l’année. « Nous allons présenter les domaines d’activités d’Orange Business mais aussi mettre en évidence les différentes offres d’emploi pour les jeunes qui souhaitent œuvrer dans le digital », prédit Tahiana Razafindrakoto, responsable communication auprès d’Orange Business. Durant ces deux jours, un plus attractif pour les jeunes , des entretiens d’embauche seront organisés. Les intéressés sont priés à se munir de leur CV, « en version électronique de préférence ». « Tous les postes qui seront pourvus sont des Contrats à durée indéterminée », avance pour sa part Niandrisoa Mitoela, chargé de recrutement auprès d’Orange Business. Les postes en question se trouvent à Antananarivo. Orange Business n’est pas un call-center mais propose les déclinaisons dans les métiers des nouvelles technologies de l’information, le digital et le numérique. Avec un solide encadrement.