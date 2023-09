OPÉRATION ÉLECTORALE – La présence des délégués de vote recommandée

Déployez des délégués de vote. Voilà un des messages forts dits par Florent Rakotoarisoa, président de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), s’adressant aux candidats ou à leur représentant, à l’issue du tirage au sort des numéros qu’ils porteront durant la présidentielle, hier, au siège de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). “Inondez les bureaux de vote de vos délégués. La présence de vos délégués dans chaque bureau de vote est une des meilleures manières de lutter contre une éventuelle fraude ou détournement de voix”, lance le numéro un de l’institution d’Ambohidahy face aux candidats à la magistrature suprême. Cette déclaration du président de la HCC est une réplique aux suspicions de velléité de fraudes martelées par certains candidats. Il s’agit aussi d’une réponse anticipée à une question posée par l’un d’eux sur les pièces nécessaires afin qu’une requête en contentieux électoral soit recevable devant la Cour. Le procès-verbal d’un bureau de vote, signé par le président du bureau de vote et les délégués des candidats est, en effet, un des principaux documents qui font foi devant cette institution judiciaire. “Tout délégué ou tout observateur agréé ou tout candidat, a le droit d’observer toutes les opérations de vote, de dépouillement des enveloppes de vote et de décompte de voix, dans tous les bureaux de vote où s’effectuent ces opérations, et d’annexer au procès-verbal toutes les observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations (…)”, dispose la loi organique relative à l’élection présidentielle. À l’exemple des présidentielles de 2013 et 2018, pourtant, seule une poignée de candidats avaient pu couvrir la totalité ou du moins la grande majorité des bureaux de vote de délégués. Des candidats ont introduit des contentieux à la HCC sans procès-verbal visé par un délégué de vote. D’autres, avec des procès-verbaux, mais où leurs présumés délégués de vote ont signé qu’il n’y avait rien à signaler. Pour le scrutin du 9 novembre, il faudra donc couvrir plus de vingt-sept mille bureaux de vote.