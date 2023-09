MARCEL RAKOTOMALALA – « Les ladies Makis ont une chance d’aller aux JO de 2024

Profitant de sa présence au siège du Comité olympique malgache à Ivandry, Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby a répondu à nos questions.

Parlez-nous un peu de la préparation de l’équipe nationale malgache de rugby à VII qui s’envolera au Zimbabwe le 13 septembre prochain?

Ils sont dans la préparation de l’échéance africaine qui aura lieu à Harare, Zimbabwe les 16 et 17 septembre prochains. Cela fait plus d’une année qu’ils se préparent et Malagasy Rugby met en priorité la recherche de ticket olympique pour les JO de Paris 2024. Des sparring-partners sont venus à Madagascar, comme l’université de Bristol d’Angleterre, les joueurs de la Réunion, et dernièrement le tournoi de rugby à VII que nous avons remporté haut la main durant les JIOI de 2023.

Quelles sont les chances de Madagascar d’aller aux Jeux olympiques de 2024?

Les chances d’aller aux JO existent vraiment mais il faut travailler dur pour les atteindre. Participer aux Jeux olympiques est le rêve de tout athlète, du fait de son importance. Si Madagascar termine premier de ce championnat d’Afrique d’Harare, nous sommes qualifiés d’office. En cas d’échec, il y aura deux occasions pour se rattraper, par des repêchages. Pour avoir droit au repêchage il faut atteindre la deuxième ou au moins la troisième place à Harare.

Qui sont les adversaires à battre à Harare?

Tout le monde est l’adversaire de tout le monde. Madagascar est attendu par tous les adversaires, donc il faut être prêts physiquement et mentalement. L’Afrique du Sud et le Kenya sont forts, sans mésestimer les autres nations. Nous avons notre carte à jouer, donc il faut y aller à fond.

Et les ladies Makis de rugby à VII dans tout ça?

Elles sont aussi à la recherche de leur ticket pour aller aux JO de Paris 2024. Par rapport aux hommes, elles ont le niveau mondial et elles ont 90 pour cent de chances d’aller aux Jeux olympiques de Paris. La recherche du ticket olympique pour les ladies Makis débutera au mois d’octobre. Et je réitère mon appel aux aides pour la tranquillité de nos porte-fanions.