FOOTBALL – FMF – Quarante-sept candidats dans la course

Plus qu’un mois. La commission électorale a publié, dimanche, la liste provisoire des quarante-sept candidats à l’élection des membres du comité exécutif de la Fédération malgache de football. L’assemblée générale de la Fmf est programmée le 14 octobre. La date d’appel à candidature a été fixée du 28 août au 6 septembre. Après le dépouillement des plis en date du 7 septembre, la commission électorale a décidé, «sous réserve de production d’au moins deux lettres de proposition, que sont provisoirement retenues les candi­datures aux postes de membres du comité exécutif de la Fmf (…) Les lettres de proposition doivent parvenir au secrétariat général de la Fédération contre accusé de réception au moins vingt jours avant les élections, soit, au plus tard, le 24 septembre à 18 heures», peut-on lire dans la publication de la commission électorale signée par sa présidente, Beby Fabienne Ralavarisoa. La voie de recours est ouverte deux jours avant les élections, soit les 11 et 12 octobre.

Et la liste définitive n’interviendra qu’après le délai de recours, ou la décision de la commission de recours. Quelques noms connus figurent dans la liste, entre autres, le président de la commission de la communication actuel, Jocelyn Alberto Razafimamonjy, Sandrine Andriatsimialona, présidente de la commission football féminin, Lay Mein Alexandre, président de la commission beach soccer, Mario Rosario Raharimino, président de la commission football des jeunes, Briand Joseph Andria­nirina et Lovanirina Ramisa­manana, candidats au poste de président lors de la précédente élection, Benera Adolphe Germain, ancien joueur international, Jean Ignace Randrianirina président de K2HB, ou encore Leberia Rufin Tolojara, président du comité d’organisation du jubilé Ahmad, pour ne citer qu’eux. La date d’appel à candidature au poste de président ne sera, quant à elle, close que le 14 septembre.