FOOTBALL – CHAN 2024 – Suspense sur le sélectionneur des Barea

Madagascar devrait disputer le tour préliminaire du championnat d’Afrique des nations dans plus d’une semaine. La Fédération attend encore la notification de la CAF.

Dans le flou. Les compétitions s’enchaînent pour les Barea. Après les Jeux des îles puis le match contre l’Angola comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2023, Madagascar devrait entamer dans dix jours le tour préliminaire qualificatif au championnat d’Afrique des nations. La participation à ce premier tour reste encore dans les brouillards. «Nous attendons la notification de la Confédération africaine concernant les dates de match et les adversaires. Nous ne savons pas encore si Madagascar va disputer le tour préliminaire après son classement à l’issue de la précédente édition. Nous attendons l’évolution de la situation cette semaine», précise le directeur technique national, Rado Rasoanaivo. Interrogé sur la nomination du sélectionneur, car le contrat du coach Romuald Rakotondrabe a pris fin à l’issue du match contre l’Angola le 7 septembre, le premier responsable technique du ballon rond malgache de répondre: «Son contrat est à son terme. Nous le laissons respirer un peu. Nous avons bien sûr des idées en tête en vue du CHAN et plus tard la qualification à la coupe du monde. Il ne faut pas non plus se précipiter».

Étapes de sélection

Madagascar évoluera dans la zone Cosafa, qui regroupe onze nations, à savoir l’Angola, le Botswana, les Comores, l’Eswatinie, le Lesotho, Madagascar, Maurice, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe. Le match aller du premier tour est prévu le 22, 23 ou 24 septembre et le retour le 6, 7 ou 8 octobre. Les prochains matches des Barea coïncident aussi avec la préparation et les élections des futurs dirigeants de la Fédération qui pourraient probablement avoir des répercussions sur les décisions à prendre. Après les élections de mi-octobre, les nouveaux élus auront sûrement leur point de vue. Interrogé à son retour au pays samedi, pour savoir s’il veut poursuivre l’aventure avec les Barea au prochain CHAN, Rôrô a été clair: «Mon contrat prend fin et tout dépend des décideurs. Les principaux critères de choix d’un sélectionneur sont entre autres les expériences à la tête d’une équipe nationale A, outre les diplômes requis bien évidemment (…) Ces derniers temps, nous fonctionnons de plus en plus en professionnels. Un contrat en bonne et due forme avec les techniciens existait lors des derniers Jeux des îles et nous allons poursuivre dans ce sens», souligne Rado Rasoanaivo. Malgré le court temps de préparation, ce dernier a assuré qu’«en vue d’ éventuelles préparations et déplacements, même si les finances ne sont pas mon domaine, j’espère que chaque instance, la Fédération de son côté et l’État de l’autre, va honorer ses responsabilités respectives». Jusqu’ici, nous n’avons aucun indice sur le prochain sélectionneur des Barea pour le CHAN.