FILM COURT – Les talents malgaches présents à La Réunion

Madagascar participe fièrement à la cinquième édition du Festival Court Derrière, prévue du 27 septembre au 3 octobre à Saint-Denis, La Réunion. Cet événement cinématographique captivant est organisé par les associations dynamiques Klaxon et Cinemawon, toutes deux dévouées à la promotion des événements cinématographiques et des ateliers d’analyse cinématographique. Pour représenter Madagascar lors de ce festival prestigieux, deux réalisateurs talentueux, à savoir Hary Joël et Franco Clerc, présenteront leurs œuvres captivantes qui sont « A Doll House » et « Lasa ». « Lasa ne s’est pas fait dans un contexte comme les autres. C’est un film que j’ai réalisé pour la fin d’études des apprentis comédiens d’Ekaa. C’est le deuxième que j’ai fait en collaboration avec l’école pour donner de la visibilité aux nouveaux acteurs malgaches. Lasa est le second film de leur cursus, dont le premier était Game Over. L’inscription dans des festivals fait partie de la stratégie d’Ekaa pour promouvoir les nouveaux talents. Un court métrage, comme on le sait, n’est pas exploitable commercialement en raison de sa durée. Ce festival est un tremplin pour légitimer les talents en plus d’offrir de la visibilité en dehors du territoire. Le festival de La Réunion est la deuxième sélection de Lasa, le film est également sélectionné au Silicon Valley African Film Festiva », souligne Franco Clerc, un de nos représentants. « Notre idée est de connecter le continent africain à ses diasporas et à d’autres diasporas du monde entier à travers le cinéma », souligne l’organisateur. Le festival Court Derrière promet une programmation passionnante, avec une gamme variée de genres cinématographiques, notamment la fiction, l’animation, les films expérimentaux et les documentaires. Trois prix prestigieux seront décernés lors de cet événement, à savoir le prix Eli attribué par le jury professionnel, le prix Makandal choisi par le jury étudiant, et enfin le prix Heva qui sera remis par le public.