DÉVELOPPEMENT LOCAL – L’Androy cherche à conquérir des investisseurs

Opération de charme. La région d’Androy cherche à conquérir des investisseurs. Les potentialités de cette région à l’extrême Sud du pays, seront exposées durant la foire régionale d’envergure baptisée Voatse. « La région Androy est consciente de l’importance de l’économie locale. L’idée d’organiser une foire économique multisectorielle dans la ville d’Ambovombe Androy, la capitale de la région, est de faire connaître aux yeux de tous, les valeurs et les potentialités de l’Androy afin d’attirer plus de débouchés et d’investisseurs», indique Soja Lahimaro Tsimandilatse, gouverneur de la Région Androy, hier, dans le cadre de la présentation de cet événement sponsorisé par Airtel Madagascar et qui se déroulera les 4, 5, 6 et 7 octobre 2023 dans la ville d’Ambovombe Androy. Il n’y aurait qu’une seule entreprise implantée à Androy. Alors que cette région regorgerait de potentialités marines, minières, humaines, agricoles qui ne sont pas exploitées. « Les investisseurs ne sont pas motivés à s’investir, chez nous, à cause de l’état cahoteux de la route, l’éloignement de la région, le coût de l’exploitation, le coût de l’énergie », reconnaît Jean Michel Henri, député élu à Ambovombe Androy. Ce grand rendez-vous a pour objectif de « promouvoir la transversalité pour intégrer tous les secteurs d’activités et acteurs de développement en vue d’amener une nouvelle tournure de la conduite du développement socio- économique de la région Androy à travers la valorisation de ses potentialités ».