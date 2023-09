COOPÉRATION – L’Inde renforce ses aides financières

Une collaboration plus étroite, renforcée, c’est ce qui a été scellé de nouveau entre le gouvernement malgache et celui de l’Inde.

Hier a été signé dans les locaux du ministère des affaires étrangères un mémorandum d’entente entre le gouvernement malgache et celui de l’Inde. Une cérémonie au cours de laquelle Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères, et Bandaru Wilsonbabu, ambassadeur de l’Inde, ont échangé des lettres établissant les nouveaux termes d’un partenariat plus poussé entre les deux pays. L’Inde entend en effet débloquer une assistance financière à hauteur de 12,6 milliards d’ariary. Des fonds qui seront essentiellement distillés dans des projets impliquant le développement et la bonne gouvernance de la Grande île. D’après les propos de la ministre des Affaires étrangères, il s’agit entre autres de « la création d’infrastructures dans le domaine des services publics ». Une coopération qui s’étend aussi à différents domaines, si l’on croit les propos de Bandaru Wilsonbabu, ambassadeur de l’Inde. « Je tiens à réitérer l’engagement de l’ambassade (de l’Inde, Ndlr) de travailler étroitement avec le ministère des Affaires étrangères ainsi que différents opérateurs économiques et départements ministériels. Notamment par rapport à la mise en application de différents projets de développement dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, des transports ou encore de la santé publique », a-t-il souligné.

Main dans la main

Depuis quelques années, l’Inde s’attelle à renforcer sa présence au niveau mondial avec une politique de renforcement des aides financières, techniques mais aussi en se donnant une image plus ouverte à différents horizons. Une politique qui est également mise en exergue lors du sommet du G20 qui s’est tenu à New Delhi le week-end dernier. Pour sa part, Madagascar est enthousiaste quant au fait de travailler main dans la main avec le gouvernement indien. Les relations entre les deux pays sont devenues idylliques depuis près d’un siècle et demi. « J’aimerais réitérer une fois encore le souhait du gouvernement malgache de voir une coopération consolidée, dynamique et fructueuse entre nos deux pays », a répondu Yvette Sylla. D’après les données fournies par les agences internationales, l’Inde continue de marquer de sa présence le continent africain, notamment à travers la multiplication de fonds et de crédits alloués aux pays africains. Le volume du commerce bilatéral entre l’Inde et l’Afrique tend à augmenter, « 100 milliards de dollars en Mars 2023, que le gouvernement indien vise à porter à 200 Milliards de dollars d’ici à 2030 », indique, le journal « Le point Afrique ».