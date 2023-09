AUDIOVISUEL – Le report de l’ouverture de Havoria suscite l’attente

L’inauguration tant attendue de la maison de l’audiovisuel de Madagascar, baptisée Havoria, à Anosy, a eu lieu ce vendredi, mais le grand public devra encore patienter avant de pouvoir y accéder. La date prévue pour son ouverture, initialement prévue pour hier, n’a pas été respectée et sera reportée à une date ultérieure. Le ministère de tutelle travaille activement à mettre en place une organisation dédiée à la gestion de cette précieuse institution dédiée au patrimoine de l’audiovisuel. « Nous sommes actuellement en réunion pour préparer l’ouverture de Havoria. Après cette réunion, nous pourrons annoncer la date d’ouverture au grand public», explique Francis Razafiarison, directeur général au sein du ministère de la Commu­nication et de la culture. Concernant les tarifs d’entrée pour visiter ce musée fascinant, un prix d’entrée sera appliqué aux visiteurs.

Cependant, le montant exact n’a pas encore été déterminé. « Nous n’avons pas encore fixé le prix d’entrée, mais il y aura un tarif. Nous communiquerons tous les détails après notre prochaine réunion, qui se tiendra très bientôt », déclare Francis Razafiarison. Havoria promet d’être un lieu majeur de préservation et de célébration de l’héritage audiovisuel de Madagascar, ainsi qu’une nouvelle destination culturelle pour les amateurs d’histoire et de médias. Le public attend avec impatience l’annonce de sa date d’ouverture officielle pour pouvoir explorer ce trésor culturel unique. Cette nouvelle infrastructure comprend un auditorium de pointe capable d’accueillir jusqu’à 700 spectateurs pour des spectacles en direct et des tournages. Elle abrite également un musée qui retracera l’histoire de l’audiovisuel à l’échelle mondiale, mettant particulièrement en lumière l’histoire de l’ l’Office de la Radio et de la Télévision Malgache (ORTM) depuis sa création en 1931. De plus, le musée servira de lieu de reconnaissance pour tous ceux qui ont contribué au succès de l’ORTM, avec leurs photos exposées à l’entrée du bâtiment, même ceux qui ne sont plus là.