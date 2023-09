ANTSIRANANA – L’Indonésie prône une opportunité d’affaires pour la région

Une délégation de l’Ambassade de l’Indonésie à Madagascar, conduite par l’ambassadeur Benny Yan Pieter Sahaan, est actuellement en visite à Antsiranana, suite à l’invitation de la Chambre de commerce et d’industrie d’Antsiranana (CCIA). Lors de ce passage, elle a tenu une séance d’information et des échanges avec les opérateurs économiques locaux dans la salle de réunion de la CCIA. Cette rencontre a eu pour objectif de promouvoir les opportunités d’affaires en Indonésie. À cette occasion, l’ambassadeur n’a pas pu cacher sa fierté d’être venu dans la région pour pouvoir s’entraider avec les opérateurs locaux , tout en indiquant les essentiels de cette réunion. «Nous sommes venus ici pour vous donner un coup de main et vous aider à trouver de nouvelles opportunités commerciales en Indonésie. On est là juste pour faciliter et garantir l’investissement.» a-t-il déclaré. Il est ressorti au cours de cette rencontre que la balance commerciale entre Madagascar et l’Indonésie s’est élevée à 300%.

Parce que cette augmentation est bénéfique pour Madagascar, l’Indonésie a, donc, envie de continuer à accroître ce taux. Pour ce faire, l’Ambassa­deur invite les opérateurs malgaches à se rendre à la 38e foire internationale de son pays dénommée TEI ou « Trade Expo Indonesia » qui se tiendra à Jakarta en octobre prochain. Il a même lancé que pendant leur séjour ils seront accompagnés et leurs démarches seront facilitées, spécialement dans la recherche d’opportunités d’affaires et de preneurs… L’occasion a été saisie pour expliquer et présenter le TEI ou Trade expo Indonesia , qui est une grande foire internationale indonésienne axée sur la rencontre B to B , destinée à stimuler la croissance du taux d’exportation des produits indonésiens et l’expansion des marchés d’exportation. Cette foire est reconnue depuis des années comme la meilleure destination d’approvisionnement en produits pour les acheteurs internationaux afin de trouver les meilleurs produits et services d’exportation avec la qualité , les prix et les variétés les plus compétitifs. Outre la promotion des produits indonésiens de qualité à l’échelle mondiale, la 38e édition de la TEI 2023 vise, donc, à développer le réseau d’affaires.