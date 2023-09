ANTANETIBE MAHAZAZA – Un ex-condamné assassine un garçon

Un rapt s’est vite soldé par un meurtre. La gendarmerie enquête actuellement sur ce crime abominable survenu dans la commune d’Antanetibe Mahazaza, du district d’Ambohidratrimo. Elle a arrêté au cours de la nuit de vendredi à samedi l’auteur présumé, un ancien détenu de la maison centrale d’Antanimora. Cet homme, condamné pour meurtre, était sorti fin août après avoir purgé quinze ans de prison ferme. Les gendarmes ont été informés d’une découverte macabre le dimanche 3 septembre, sur la montagne de Tsiankaranosy, à Antoby Atsimo. Le défunt était un garçon de 15 ans. Selon le constat, il était à plat ventre. Il a été défiguré. Ses yeux présentaient des bleus. Ses pieds et mains portaient des plaies.

Reconnu

Le médecin a expliqué aux gendarmes que la victime était décédée des suites des coups et blessures. Sa famille a raconté qu’il avait été envoyé acheter du café à boire, la veille. Il n’était plus revenu. Le soir, aux environs de 19h, son père a reçu de son numéro un sms, demandant l’envoi immédiat de un million cinq cent mille ariary par “mobile money”». Un inconnu l’aurait également appelé, mais il n’aurait pas pris tout cela au sérieux et il ne lui a rien envoyé. Des gardiens de bœufs auraient remarqué la présence de la dépouille au même endroit le 2 septembre, vers 17h. Ils auraient eu peur et n’ont pas osé aviser les forces de l’ordre. De fil en aiguille, les enquêteurs ont fini par cibler un premier suspect, le taulard. Lors de son arrestation, un panneau solaire et une marmite contenant du riz ont été saisis chez lui. Les gendarmes ont fait écouter aux parents de la victime des enregistrements téléphoniques et ils se sont tout de suite rendu compte que c’est bien lui le rançonneur. Interrogé, le présumé coupable a reconnu avoir commis l’acte. L’équipe judiciaire a trouvé qu’il avait vraiment l’intention de tuer son otage. Fixé sur son sort, il sera traduit au parquet du tribunal de première instance d’Antananarivo cette semaine, selon les dernières informations recueillies.