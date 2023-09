ANOSY AVARATRA – Elle jette son nouveau-né dans les latrines

Dieu merci ! Un bébé a été sauvé in extremis par la gendarmerie, à Anosy Avaratra, hier. Sa mère l’a jeté et laissé s’enfoncer dans une fosse d’aisances. Un(e) voisin(e) a entendu le pauvre innocent pleurer dans les latrines. Il/elle a immédiatement prévenu les gendarmes qui ont rejoint les lieux avec le chef fokontany et un médecin du Centre hospitalier de référence du district (CHRD) local. Ils ont pu vérifier qu’il y avait réellement un nouveau-né dedans. Ils l’ont rapidement tiré de là et l’ont transféré à l’hôpital. Il est hors de danger, selon les informations communiquées. L’enquête de voisinage a permis d’identifier sa mère. Interrogée sur place, elle a reconnu la tentative de néonaticide. Les gendarmes ont rassemblé assez de preuves matérielles chez elle. Ils y ont trouvé le placenta, les couvertures et effets tachés de sang utilisés pendant son accouchement à domicile. « Selon ses dires, elle ne veut pas élever son bébé. Ils sont tous les deux placés sous soins au CHRD. Trois autres personnes sont enquêtées pour complicité », indique la gendarmerie.