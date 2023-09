ANALANJIROFO – Des agricultures reçoivent des certificats fonciers

Les terres restituées aux Malgaches. Les agriculteurs dans la région Analanjirofo vont pouvoir travailler leurs terres, en tout tranquillité. Ils ont reçu un certificat foncier. Deux mille certificats fonciers ont été distribués dans la région Analanjirofo, hier, dans le cadre de l’Opération de certification foncière massive, menée par le ministère de l’Aménagement du territoire et du service foncier, (MATSF) à travers le projet Croissance agricole et de sécurité foncière (CASEF). Onze communes en sont bénéficiaires. À savoir, Ambatoharanana, Soanie­rana Ivongo, Vohilengo, Anjahambe, Ampasimazava, Antanifotsy, Mahanoro, Ambodiampana, Fotsi­alanana, Antsiatsiaka et Ambinanisakana. C’est une étape significative pour cette région à forte potentialité agricole, dans la sécurisation foncière, qui contribue dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement rural. Les conditions de production des agriculteurs locaux vont s’améliorer. « Les certificats fonciers confèrent une sécurité foncière inestimable. Cette démarche stimulera indubitablement une augmentation significative des rendements agricoles, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie des populations rurales. ». Plusieurs centaines de milliers de certificats fonciers ont déjà été distribués au niveau de plusieurs régions, cette année. Cette opération se poursuivra. Le projet CASEF prévoit de distribuer plus d’un million de certificats fonciers d’ici la fin de cette année 2023, concordant aux défis du MATSF de distribuer deux millions certificats fonciers, jusqu’au mois de décembre 2023. Cette initiative vise clairement à restituer les terres aux Malgaches, favorisant ainsi le développement au niveau national.