AMPEFILOHA AMBODIRANO – Une vingtaine de maisons ravagées par le feu

Des maisons majoritairement construites en bois ont été réduites en cendres, à Ampefiloha Ambodirano, hier. Les propriétaires déplorent de nombreux dégâts.

Il était 15 heures, hier, le feu s’est déclaré dans une maison construite en bois, dans le secteur 5 d’Ampefiloha Ambodirano, dans le quatrième arrondissement. Vingt-et-une habitations ont entièrement été ravagées. Quatre autres en brique ont vu leurs toits anéantis. Les sinistrés, que les responsables du « fokontany » étaient en train de recenser, ont perdu la totalité de leurs biens. Leurs volailles ont été carbonisées. Le vent plus ou moins violent a favorisé la propagation rapide des flammes vers les autres cases mitoyennes. Leurs occupants étaient absents au moment du sinistre. Certains travaillaient, d’autres étaient allés laver le linge. D’autres encore se trouvaient au marché, d’après quelques témoignages glanés sur place. Le voisinage n’a aucune idée de ce qui a pu causer l’incendie. On présume qu’il a tiré sa source d’un court-circuit. Il apparaîtrait d’ailleurs que le branchement électrique vers ce groupement de maisons ne suivait vraiment pas les normes. Les habitations ont presque été balayées par l’embrasement quand les secours sont arrivés. Les efforts de quelques membres du « fokonolona » ont été vains. Certains sont restés les bras croisés, d’après eux.

Affliction

« Nous avons utilisé le peu d’eau que nous avions chez nous pour arroser le toit de la maison à côté de la nôtre. Je constate que les sapeurs-pompiers ont surtout essayé de protéger la partie non touchée, car il n’y avait plus rien à récupérer des maisons que le feu était en train de dévorer », explique une femme bouleversée et occupée à vérifier ses biens. À quelques mètres d’elle, une autre mère de famille, avec trois enfants à ses côtés, se trouvait dans l’affliction. D’après son récit, l’argent qu’elle avait accumulé pendant trois mois pour acheter et compléter les fournitures scolaires de ses fils et de sa fille est parti en fumée. « J’ai fouillé dans les décombres et découvert la boîte dans laquelle je l’ai gardé. Mes cinquante mille ariary, tout comme les meubles, les vêtements et ustensiles, se sont enflammés », soupire-t-elle.