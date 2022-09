Rugby – Les Ladies Makis quinzièmes

Les Ladies Makis de Madagascar seront de retour au pays mardi prochain. La première expérience à la Coupe du monde a été marquée par une victoire et trois défaites.

Un résultat en demi – teinte. La Coupe du monde de rugby à VII de Cape Town en Afrique du Sud a pris fin hier. Madagascar a occupé la quinzième place après avoir battu la Colombie sur le score de 19-12. « L’honneur du pays a été sauvé car malgré la première participation à la Coupe du monde, les Ladies Makis ont réussi à gagner une victoire bien méritée devant les Colombiennes. Le niveau de la compétition a été très relevé et la gestion de l’émotion et des sentiments a pesé lourd pour nos Ladies Makis. Malgré l’envie de bien faire, elles n’ont rien pu faire devant les Australiennes classées numéro une mondiale ni devant les Espagnoles et les Chinoises », a confié Antsoniandro Andrianorosoa, DTN de Malagasy Rugby.

Et lui de continuer: « C’est la première participation de notre équipe nationale. Durant les quatre matches, la défense a été la plus mise à l’épreuve et n’arrive pas à contrer la force de nos adversaires. Par contre, l’attaque s’est améliorée au fil de chaque rencontre et c’est le point positif du tournoi », conclut-il. Lors de la dernière rencontre, les joueuses de Madagascar se sont libérées de toute pression en battant sur le score de 19-12 les Colombiennes. Durant la première période, Madagascar a mené de 12- 0 par deux essais de Vero et de Jinah. Les Ladies Makis on t dominé la première mi-temps en ne laissant aucune chance aux Colombiennes. En seconde période, les Colombiennes ont sonné la révolte et ont pu revenir à la hauteur des Ladies Makis à 12 partout.

Signe du destin

Comme les deux équipes vont filer vers une prolongation pour se départager, la capitaine de l’équipe nationale Sarindra Nomenjanahary a réussi à intercepter la balle après le gong et elle a réussi à aplatir dans l’en-but de l’équipe adverse comme un signe de destin. Et c’était Jinah qui a assuré la transformation pour valider la victoire malgache et éviter la dernière place. Le score final a été de 19-12 pour la lutte de la quinzième place.

À titre de rappel, en ouverture de la rencontre féminine de cette mondiale, Madagascar a été battu sur le score de 0-48 vendredi. Le samedi, les Ladies Makis ont eu deux matches comptant pour le classement mais battues par les Espagnoles sur le score de 0-12 pour la lutte de 9 à 12ème pl ace, et encore battues par les Chinoises de 5 -35 pour la lu t te de 13-14ème place.

Jean Luc, supporteur des Ladies Makis, a expliqué : « Je félicité les porte-fanions de Madagascar. Elles ont réussi à gagner un match malgré le niveau très relevé de la compétition. Elles ont mûri en expérience et il faut préparer dès maintenant la relève pour le prochain rendez-vous mondial ».