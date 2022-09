OIF Madagascar – La secrétaire générale de l’OIF au cœur des projets malgaches

La Francophonie soutient Madagascar dans plusieurs projets. Hier, S.E. Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a assisté à la Rencontre avec les femmes bénéficiaires du projet «Participation des femmes rurales à la relance économique d’Anosiala» avec les femmes bénéficiaires, le centre d’appui au développement rural intégré et les autorités locales.

La mission de la secrétaire générale de l’OIF se base également sur l’éducation et les affaires étrangères. Voilà pourquoi Louise Mushikiwabo aura une audience avec Rich a rd Randriamandrato, ministre des Affaires Étrangères, à Anosy, aujourd’hui à 11h après la Cérémonie de remise des actes d’état civil avec les autorités locales et les partenaires, dans l’Hôtel de Ville Analakely.

Vers 15h, le Président de la République Andry Rajoelina la reçoit dans le Palais d’État d’Iavoloha pour une autre audience. Louise Mushikiwabo rencontrera également la communauté diplomatique et le groupe des ambassadeurs résidents à Madagascar pendant une réception organisée. Le lieu et l’heure de la rencontre entre la secrétaire générale de l’OIF et Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l’Éducation Nationale restent à définir.

La discussion de ces membres du gouvernement concernés va favoriser la promotion du numérique, la mobilisation des enseignants, l’entrepreneuriat et le rayonnement de la langue française, mais surtout l’économie bleue et bien d’autres. Mardi matin, S.E. Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie, va prendre l’avion pour retourner à Paris.