Football – Ligue des Champions : CFFA s’incline devant le Royal Leopards FC

Le Royal Leopards FC s’est imposé face au CFFA à domicile au match aller. Le club d’Andoharanofotsy a manqué beaucoup trop d’occasions hier à Mahamasina.

TROP d’occasions ratées. Le centre de formation de football d’Andoharanofotsy (Cffa) s’est incliné à domicile sur le score de 2 buts à 3 hier devant le Royal Leopards FC d’Eswatini au stade Barea à Mahamasina. L’attaquant Claudel Fanomezantsoa dit Bela, le défenseur Naurah Rafidinomenjahanary et le milieu gauche Lalaina Olivier Rafanomezantsoa ont raté des occasions nettes devant but dans les cinq premières minutes. L’attaquant des Barea Koloina Razafindra­naivo dit Rakool seul face à Lenny, portier eswatinien a, lui aussi, décidé de passer la balle à Bela dans l’axe au lieu de viser directement le cadre.

Les occasions s’enchainent, Carlos Mario Ravelomanantsoa échoue la finition à deux reprises. Koloina rectifie et rattrape en assurant un coup franc par le pied gauche bien placé dans la lucarne, à la 31e minute. Dix minutes plus tard, seul face au portier eswatinien, Rakool a eu une autre occasion mais son tir qui a été impuissant se dirige tout droit vers le gardien de but adverse.

Les Léoprads égalisent avant la pause. Éliminant deux défenseurs, Lekadoda et Dadafara sur le côté droit de la surface de réparation, l’attaquant du Royal Leopards FC frappe en force la balle visant le petit filet opposé (46e). Le score a été de un partout à la pause.

Manque de concentration

Les ratages se poursuivent au retour des vestiaires. Koloina frappe un ballon devant but, qui a été repoussé par le gardien des Léopards. Le milieu eswatinien Andy Junior inscrit leur deuxième but, une passe en retrait du capitaine Muzi sur le coté droit (53e). Dix minutes plus tard, Tsito Razafindrasata marque de sa tête grâce au centrage bien dosé de Rakool (64e). Dans la surface, Sithole signe le but de la victoire de l’équipe invitée, un tir dévié par l’épaule du défenseur Naina (80e). «Nous sommes battus à domicile à cause de la maladresse au niveau la défense. Les Léopards ont, de leur coté, bien joué. C’est une équipe de haut niveau, ils ont su concrétiser les occasions, … Nos joueurs ont pour leur part manqué de concentration. Nous allons renforcer au retour le bloc défensif et surtout le mental » reconnait le coach Titi Rasoanaivo. «C’était un match difficile. CFFA est une bonne équipe, très offensive. Nous étions de notre côté forts en défense … Je pense pour le prochain match que nous n’allons pas nous contenter de défendre. Au contraire, nous allons opter pour l’offensive et le pressing haut» a avancé le coach du Royal Leopards FC Edwin Matsebula. Le match retour aura lieu le samedi 17 septembre à Eswatini. La délégation malgache partira ce mardi.