Développement – Rajoelina met au défi ses adversaires

La paternité du projet de réhabilitation de la RN5A alimente les débats de la semaine dernière. À Ambilobe, samedi, le président de la République a répliqué à ses détracteurs et met au défi ses adversaires.

Transformer l’essai. Voilà le plus important en politique, à en tendre les propos de Andry Rajoelina, président de la République, samedi, à Ambilobe. Sur la lancée de son discours au stade d’Ambilobe, vendredi soir, le Chef de l’État a une nouvelle fois asséné un tacle à ses détracteurs et ses adversaires.

Cette fois-ci, le locataire d’Iavoloha met au défi ses adversaires sur le terrain des réalisations. Comparant la politique à une course de vitesse, le président Rajoelina déclare, “dans les compétitions, certains disent que l’important est de participer. Pour moi, l’important est de gagner, de terminer ce qu’on entreprend, de concrétiser ses engagements. Dans une course, il y a ceux qui déclarent forfait, ceux qui s’arrêtent à mi-chemin et ceux qui terminent la course et finissent premiers. Nous sommes de ceux qui mènent à terme ce qu’ils entreprennent”.

L’inauguration de la Route nationale numéro 5A (RN5A), a visiblement donné une bouffée d’air politique au Chef de l’État. Ne boudant pas le plaisir, il ne s’est pas non plus privé de décocher des flèches contre ses adversaires et ses détracteurs. Devenu une gageure pour les différents dirigeants qui se sont succédés, Andry Rajoelina s’affirme comme celui qui a marqué le but. À un peu plus d’un an de l’élection présidentielle, il a vraisemblablement inscrit un point décisif, dans le “Money Time”.

Les scuds lancés par le président de la République sont, notamment, dirigés contre son prédécesseur, Hery Rajaonarimampianina. Les soutiens de l’ancien Chef de l’État martèlent depuis quelques jours le fait que le processus de réhabilitation de la RN5A a démarré durant son quinquennat. Qu’une convention dans ce sens a été signée en 2017. En août 2018, l’ancien Président a organisé une cérémonie de pose de la première pierre des travaux. Un coup d’envoi raté, toutefois, puisque le chantier n’a pas démarré.

Appel du pied

Le dossier a été relancé par l’administration Rajoelina. Une signature de l’accordcadre pour un financement de 155 millions de dollars par la Chine, s’est tenue au palais d’État d’Iavoloha, le 10 avril 2019. S’ensuivit une seconde cérémonie de lancement du chantier, le 13 avril 2019, cette fois-ci par Andry Rajoelina. Ce dernier a transformé l’essai et l’a fait savoir à la nation de façon tonitruante, vendredi, sans omettre de rappeler le vraifaux coup d’envoi des travaux donné par son prédécesseur.

Les coups de semonce donnés par le président de la République attisent l’ire des partisans de son prédécesseur. Rivo Rakotovao, coordonnateur national du parti “Hery vaovao ho an’i Madagasikara” (HVM), est monté au créneau. “La réhabilitation d’une route ne se fait pas en un an. (…) La construction d’une infrastructure structurante et durable est un effort sur le long terme”, riposte l’ancien président du Sénat.

Le numéro un local des Bleus affirme, du reste, que plusieurs “Velirano”, du Chef de l’État ne sont pas encore concrétisés. Durant sa tournée dans le Nord, vendredi et samedi, Andry Rajoelina a indiqué que “la reconstruction du pays ne se fait pas en un, deux, ou trois ans. Seulement, nous travaillons dur pour y parvenir et je peux affirmer que personne n’a fait mieux que nous jusqu’ici”, en mettant en avant ses “réalisations”. Il ajoute, “c’est comme une course de vitesse. Je vous mets au défi de me battre. J’en sortirai vainqueur car je serai le plus rapide”.

Andry Rajoelina a encore un an pour faire mentir ses détracteurs. L’affirmation présidentielle est, en tout cas, soutenue sans concession par ses partisans. Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l’Éducation nationale, durant sa prise de parole à Ambilobe, samedi, a même demandé au locataire d’Iavoloha de “continuer la route vers le développement pour cinq ans de plus”. Un appel du pied en vue de la course à la magistrature suprême, en 2023.