Documentaire – Le projet de série « L’exploit d’un capitaine » prend forme

Une initiative qui vise à attirer l’attention du public sur ce fait de société qu’est le grand banditisme dans le Sud du pays, le projet de livre documentaire « L’exploit d’un capitaine » promet une vision novatrice sur le sujet. C’est l’histoire d’un jeune capitaine qui réussit à faire repentir des milliers de dahalo, bandits criminels, voleurs de zébus impitoyables, pour ensuite les réinsérer dans la société́. Qui est exactement ce capitaine ? Comment s’y est-il pris pour changer autant ces bandits de grand chemin et pour les convaincre de déposer leurs armes ? Quelle stratégie de changement de comportement a-t-il adopté ? Ce projet invite à découvrir les réponses à ces questions. Un film documentaire intitulé « Bandits primitifs » accompagnera aussi ce projet.

Il s’agit d’un reportage d’investigation sur la vie cachée des dahalo, les causes de leurs actes et leur tactique avant pendant et après leurs attaques. Entre enquêtes, interviews, témoignages accablants des dahalo repentis et les féroces encore marginaux, des images inédites des professionnels aventuriers composent ce documentaire.

Une véritable immersion en perspective pour tous ceux qui auront le plaisir de découvrir ces projets dans leur intégralité. Pour l’heure, la fine équipe vient de lancer une campagne de soutien sur la plateforme Leetchi et convie tous ceux qui souhaitent contribuer à y faire une donation. L’équipe se compose de Fidisoa Ramanahadray, Jean Noël Rakotoarisoa, Noah Raoelina et Serge Robson, tous journalistes, cinéastes et vidéastes de profession.